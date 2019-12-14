Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певец Дима Билан в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" назвал "венцом всех приключений в уходящем году" выступление в нетрезвом виде на Дне города в Самаре.
Местные жители остались недовольны тем, что во время концерта певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Артист объяснил, что перед концертом он "провел время" в компании хозяина отеля, в котором жил, а также в гримерке с "многими известными людьми, в том числе в политике".
"Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: "Почему вы меня выпустили на сцену?" Ну, не вышел бы и все", — сказал Билан.
Он признался, что желание извиниться перед жителями Самары появилось у него сразу после возвращения в Москву.
"Я не мог поступить иначе, я должен был извиниться. Я понимал, что рискую своей репутацией. Помимо подсознательного расчета, было желание. Как потом смотреть людям в глаза?" — объяснил артист.