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2019-12-14T12:53+0300
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Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
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РИА Новости

Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре

02:58 14.12.2019 (обновлено: 12:53 14.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певец Дима Билан в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" назвал "венцом всех приключений в уходящем году" выступление в нетрезвом виде на Дне города в Самаре.
Местные жители остались недовольны тем, что во время концерта певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Артист объяснил, что перед концертом он "провел время" в компании хозяина отеля, в котором жил, а также в гримерке с "многими известными людьми, в том числе в политике".

"Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: "Почему вы меня выпустили на сцену?" Ну, не вышел бы и все", — сказал Билан.

Он признался, что желание извиниться перед жителями Самары появилось у него сразу после возвращения в Москву.

"Я не мог поступить иначе, я должен был извиниться. Я понимал, что рискую своей репутацией. Помимо подсознательного расчета, было желание. Как потом смотреть людям в глаза?" — объяснил артист.

Помимо извинений перед жителями, Билан дал в Самаре открытый концерт, подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку детской площадки, а областной детской больнице — два монитора пациента высокого класса.
Дима Билан
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9710551040
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