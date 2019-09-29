Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T20:54Z
https://ria.ru/20190929/1559254693.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155789/82/1557898277_0:166:3050:1883_1036x0_80_0_0_26fd50545e4aecf33fb19f45f1496760.jpg
РИА Новости
Культура

Билан после скандала в Самаре подарил городу инклюзивную детскую площадку

17:13 29.09.2019 (обновлено: 20:54 29.09.2019)
32864
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певец Дима Билан. Архивное фото
САМАРА, 29 сен — РИА Новости. Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку инклюзивной детской площадки, сообщает в воскресенье администрация Самары.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Певец Дима Билан
12 сентября, 11:18РИА Новости
Билан после скандала в Самаре сделает подарок областной детской больнице
Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист начал переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице — необходимый для лечения детей аппарат. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что концерт Билана пройдет на площади Куйбышева в Самаре 29 сентября.
"Дима Билан в Самаре. <...> В студии инклюзивного творчества вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки", — говорится в сообщении мэрии в твиттере.
По данным администрации, воспитанники студии также сфотографировались с Биланом, подарили ему поделки, которые сделали своими руками, и спели вместе с артистом песню.
Также подарок от Билана получила областная детская клиническая больница имени Ивановой. Как сообщил минздрав региона.
"Сегодня Дима Билан встретился с маленькими пациентами и медицинскими работниками самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой. Он подарил детской больнице сертификат на новое оборудование - два монитора пациента высокого класса", - говорится в сообщении минздрава региона в Instagram.
По данным ведомства, мониторы пациента позволяют определять жизненные функции у детей в тяжелом состоянии, их применяют в реанимации и операционных. Главврач больницы Ольга Галахова от лица сотрудников медучреждения и пациентов поблагодарила певца за визит и новое оборудование.
Певец Дима Билан
10 сентября, 00:13Культура
Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре
25425791834
Обсудить 7
КультураДима Билан (Виктор Белан)СамараОбщество
Рекомендуем
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
РИА
Новости
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Лента
новостей
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Стиральная машина
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Подросток за компьютером
"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками
Кадр из сериала Счастливы вместе
Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
Лариса Ницой
"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
Уборка урожая
В Новой Москве женщину затянуло под лопасти комбайна
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Лента новостейМолния