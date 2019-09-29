Билан после скандала в Самаре подарил городу инклюзивную детскую площадку

САМАРА, 29 сен — РИА Новости. Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку инклюзивной детской площадки, сообщает в воскресенье администрация Самары.

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист начал переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице — необходимый для лечения детей аппарат. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что концерт Билана пройдет на площади Куйбышева в Самаре 29 сентября.

"Дима Билан в Самаре. <...> В студии инклюзивного творчества вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки", — говорится в сообщении мэрии в твиттере.

По данным администрации, воспитанники студии также сфотографировались с Биланом, подарили ему поделки, которые сделали своими руками, и спели вместе с артистом песню.

Также подарок от Билана получила областная детская клиническая больница имени Ивановой. Как сообщил минздрав региона.

"Сегодня Дима Билан встретился с маленькими пациентами и медицинскими работниками самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой. Он подарил детской больнице сертификат на новое оборудование - два монитора пациента высокого класса", - говорится в сообщении минздрава региона в Instagram.