Дима Билан извинился перед самарцами

САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист начал переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что концерт Билана пройдет на площади Куйбышева в Самаре 29 сентября.
"Спасибо огромное, что вы позволили все-таки оказаться на этой площади… Я с большим почтением, с большим извинением к вам за тот дурацкий случай, который меня гложет и по сей день", - сказал Билан во время нового выступления в Самаре.
По его словам, прошлый неудачный концерт стал для него "колоссальным уроком".
"Я хочу вам сказать огромное спасибо, что в моей жизни это случилось и случилось вот такой единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя действительно чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами, это не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но это ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком… Я вас очень сильно люблю, правда, и всегда говорил, что мы - одно целое… Я даже не сомневался, что нужно вернуться и сделать именно так", - добавил Билан.
Ранее сообщалось, что Билан подарил городу сертификат на установку инклюзивной детской площадки, а областной детской больнице - два монитора пациента.
Сегодня Дима Билан встретился с маленькими пациентами и медицинскими работниками Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой @SGDKB1 pic.twitter.com/n2fXpCOyjR— Минздрав (@minzdrav__63) September 29, 2019