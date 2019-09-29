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РИА Новости
Культура

Дима Билан извинился перед самарцами

21:45 29.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певец Дима Билан. Архивное фото
САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Певец Дима Билан
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Билан после скандала в Самаре подарил городу инклюзивную детскую площадку
Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист начал переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что концерт Билана пройдет на площади Куйбышева в Самаре 29 сентября.
"Спасибо огромное, что вы позволили все-таки оказаться на этой площади… Я с большим почтением, с большим извинением к вам за тот дурацкий случай, который меня гложет и по сей день", - сказал Билан во время нового выступления в Самаре.
По его словам, прошлый неудачный концерт стал для него "колоссальным уроком".
"Я хочу вам сказать огромное спасибо, что в моей жизни это случилось и случилось вот такой единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя действительно чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами, это не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но это ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком… Я вас очень сильно люблю, правда, и всегда говорил, что мы - одно целое… Я даже не сомневался, что нужно вернуться и сделать именно так", - добавил Билан.
Ранее сообщалось, что Билан подарил городу сертификат на установку инклюзивной детской площадки, а областной детской больнице - два монитора пациента.
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КультураДима Билан (Виктор Белан)Самара
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