Дима Билан извинился перед самарцами

"Я хочу вам сказать огромное спасибо, что в моей жизни это случилось и случилось вот такой единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя действительно чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами, это не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но это ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком… Я вас очень сильно люблю, правда, и всегда говорил, что мы - одно целое… Я даже не сомневался, что нужно вернуться и сделать именно так", - добавил Билан.