Самарцев возмутило выступление Билана на Дне города

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию с требованием к властям публично извиниться за то, что этого артиста пригласили на праздник.
По мнению автора петиции Дмитрия Вертушкина, в ходе своего выступления Билан "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Это выступление Вертушкин счел неуважением к публике.
"Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд",— отмечается в тексте.
На данный момент петицию подписали около шестисот человек.
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"Считаю, что с Димы Билана стоит снять награду заслуженного артиста", — написала в комментариях Юлия Антонова.
"Гонорар городу пускай вернёт! Ему оплатили выступление, а не просто визит в город", — добавила Tatiana Pavlenko.
"Я подписываюсь, потому что нужны не только извинения, но и как у спортсменов, запрет на концертную деятельность, отстранение от концертов на два года", — отметила Нина Аграновская.
"Это оскорбление и надругательство", — написал Олег Зубарев.
"Это неуважение к публике, отвратительное поведение на сцене", — подчеркнула Дарья Никонова.
26 марта, 03:43РИА НовостиДима Билан пришел на награждение на костылях
Реакция на петицию
Директор певца Дмитрий Бушуев, узнав о петиции, отказался комментировать выступление артиста.
"Не комментируем эту желтуху", — сказал Бушуев.
Он добавил, что Билан всегда поет вживую.
Извинения певца
Позже Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде. Он пояснил, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал дать в городе открытый концерт в ближайшее время.
"Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни", — сказал Билан в видеообращении, которое опубликовано в его Instagram.
По словам Билана, он не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в его жизни, "И это сыграло со мной жуткую шутку", — сказал певец.
Билан выразил надежду, что самарцы поймут его и примут извинения.
Также артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить Самаре детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат — больнице.
Билан добавил, что безмерно любит и уважает своих слушателей и такого с ним больше не повторится, так как он несет ответственность и не имеет права на ошибку.