Самарцев возмутило выступление Билана на Дне города

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию с требованием к властям публично извиниться за то, что этого артиста пригласили на праздник.

По мнению автора петиции Дмитрия Вертушкина, в ходе своего выступления Билан "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Это выступление Вертушкин счел неуважением к публике.

"Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд",— отмечается в тексте.

На данный момент петицию подписали около шестисот человек.

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"Считаю, что с Димы Билана стоит снять награду заслуженного артиста", — написала в комментариях Юлия Антонова.

"Гонорар городу пускай вернёт! Ему оплатили выступление, а не просто визит в город", — добавила Tatiana Pavlenko.

"Я подписываюсь, потому что нужны не только извинения, но и как у спортсменов, запрет на концертную деятельность, отстранение от концертов на два года", — отметила Нина Аграновская.

"Это оскорбление и надругательство", — написал Олег Зубарев.

"Это неуважение к публике, отвратительное поведение на сцене", — подчеркнула Дарья Никонова.

Реакция на петицию

Директор певца Дмитрий Бушуев, узнав о петиции, отказался комментировать выступление артиста.

"Не комментируем эту желтуху", — сказал Бушуев.

Он добавил, что Билан всегда поет вживую.

Извинения певца

Позже Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде. Он пояснил, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал дать в городе открытый концерт в ближайшее время.

"Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни", — сказал Билан в видеообращении, которое опубликовано в его Instagram

По словам Билана, он не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в его жизни, "И это сыграло со мной жуткую шутку", — сказал певец.

Билан выразил надежду, что самарцы поймут его и примут извинения.

Также артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить Самаре детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат — больнице.