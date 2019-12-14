Трубочист, пиво и полено: новогодние сувениры из разных стран

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Не все станут дожидаться зимних каникул и отправятся в путешествие уже в декабре. В этом есть смысл: именно сейчас в Европе можно заглянуть на рождественские ярмарки, в экзотических странах — на местные базары и накупить подарков и сувениров для семьи и друзей. Какие символы счастья и деликатесы принято дарить у разных народов на Новый год и что из этого положить под свою елку — в материале РИА Новости.

Елочные игрушки и калачи из Чехии

Многие российские туристы на рождественские и новогодние каникулы едут в Чехию.

"Мы купили знаменитые чешские елочные игрушки из дутого стекла — шары, фигурки животных и цветов. А еще новогодние украшения из стекляруса — мелких бусин, их впервые стали делать в позапрошлом веке именно здесь", — рассказывает Людмила Гвоздецкая из Краснодара.

В декабре местные хозяйки пекут сдобное печенье vánoční cukroví и плетеные калачи vánočkа. Их можно купить и в магазинах, делится идеей Светлана Тарасова из Москвы.

"А еще на память из Чехии привозят четырехсвечник (adventní věnec), — отметила она. — Его принято за месяц до Рождества ставить на окно и по воскресеньям зажигать по одной свече. К празднику горят все четыре".

Свинья и трубочист из Австрии

Австрийцы дарят друг другу фигурки поросят и трубочистов из фарфора, шоколада, стекла, марципана, вафель.

"Это символы счастья, благополучия и богатства. Купить их можно только перед Рождеством и Новым годом", — объясняет гид по Вене Мария Лобова.

Также традиционные сувениры здесь — божьи коровки и листочки клевера.

Штолен и адвент-календари из Германии

"На ярмарках в Германии туристы любят покупать съедобные подарки — пряничные домики, яблоки в карамели и традиционные рождественские пироги", — говорит жительница Оснабрюка Наталья Ланг.

© Depositphotos / Edith Czech Имбирные пряники на рождественской ярмарке в Германии © Depositphotos / Edith Czech Имбирные пряники на рождественской ярмарке в Германии

Штолен выпекают из дрожжевого теста, начинка — из цукатов, изюма, орехов и марципана. лебкухен (Lebkuchen) — имбирное печенье, покрытое глазурью, а баумкухен (Baumkuchen) — выпечка, на срезе похожая на древесину с годовыми кольцами. Ее готовят по особой технологии: деревянный валик обмакивают в жидкое тесто, которое подрумянивают на огне, и так несколько раз.

Еще в Германии есть специальные сорта пива, которые принято пить на Рождество, добавляет Наталья Ланг.

Можно привезти адвент-календарь. Они появляются в супермаркетах осенью, а используют их с 1 декабря, каждый день открывая одну из 24 ячеек: с шоколадом, косметикой, игрушками. "Также они бывают с вином, виски, ромом или шнапсом: 24 сорта в каждом", — уточняет гид из города Кобленц Ирина Вилявина.

Еще есть адвент-календари для любителей пикников (в ячейках — фонари, складные вилки и ножики, штопоры), хипстеров — с ножницами и средствами для укладки бороды, блогеров (из частей в окошках календаря к Рождеству можно собрать ретро-камеру), последователей ЗОЖ (в ячейках — пошаговая программа детоксикации).

Каганер и лотерейный билет из Испании

В испанской Каталонии на Рождество принято дарить каганера (caganer) — гипсовую фигурку мальчика без штанов. "Это такая местная матрешка, символ достатка, — рассказывает гид в Барселоне Вадим Gerald. — Его ставят к рождественскому вертепу. Есть поверье, что каганер в красном головном уборе — барретине — принесет удачу в будущем году".

В образе мальчика без штанов изображают известных литературных и киноперсонажей, политиков, рок-звезд, королевских особ.

Еще один праздничный испанский сувенир — кагатио или Тио де Надаль (Tió de Nadal, "рождественское полено") — полый внутри пенек на двух или четырех ножках с нарисованной улыбающейся мордочкой.

В сочельник, 24 декабря, в него прячут подарки, накрывают пледом и бьют палками, заставляя "отдать".

Из Испании также можно привезти билет рождественской лотереи с самым крупным призовым фондом в мире — порой в несколько миллиардов евро. "Билеты стоят по 20 евро, — говорит журналист Фернандо Сальгейро. — Их дарят, ими обмениваются с родственниками и знакомыми".

Духи и елочные игрушки из Франции

"Приятный сувенир — елочные тканевые игрушки, которые продаются в сувенирных лавках дворцов — к примеру, в Версале или Во-ле-Виконте", — отмечает гид по Парижу Ирина Бюшон.

Детям будут интересны вертеп и сантоны — миниатюрные глиняные фигурки библейских персонажей. Их расписывают вручную и используют как самостоятельные предметы интерьера.

Чайники и кексы из Великобритании

"Керамические чайники в виде тюдоровских домиков, елочные игрушки-автобусы или телефонные будки и прочих символов Лондона — традиционные подарки на зимние праздники в Великобритании", — перечисляет журналистка Наталья Склярова, 14 лет живущая в британской столице.

CC0 / AlbanyColley / Пудинг из хлеба со сливочным маслом CC0 / AlbanyColley / Пудинг из хлеба со сливочным маслом

Традиционное для этого времени местное блюдо — пирожки (mince pies) с густой ягодно-пряной начинкой, которая продается в банках. Они и кексы Panettone, похожие на куличи, вполне годятся в качестве сувенира.

Венок из соломки и корзина с едой из Японии

Из Японии туристы везут талисман Нового года — венок из рисовой соломки (shimenawa wreath) — оберег от злых духов, сообщает журналист Ольга Доронина, живущая в Токио.