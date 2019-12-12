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Туризм
2019-12-12T13:57+0300
https://ria.ru/20191212/1562247477.html
Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
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РИА Новости

Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре

06:51 12.12.2019 (обновлено: 13:57 12.12.2019)
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© Depositphotos / risto40Рождественская ярмарка в Таллине
Рождественская ярмарка в Таллине
© Depositphotos / risto40
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты турпоисковика проанализировали продажи авиабилетов и назвали самые популярные города для поездок на Рождество в Европу в декабре, сообщает Туту.ру.
Самый востребованный маршрут — в Прагу, туда отправляются 14 процентов респондентов.
Примерно по пять процентов бронирований — это перелеты в Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин и Ригу.
В десятку вошли также Париж, Вена, Франкфурт, Рим и Белград. Причем спрос на последний за год удвоился, достигнув трех процентов от общего числа бронирований. По словам экспертов, причина в том, что Сербия — одно из самых недорогих европейских направлений.
В целом же за год число пользователей, которые в декабре решили самостоятельно съездить в Европу, сократилось на четыре процента. При этом средняя стоимость авиабилетов выросла всего лишь на два процента — до 27,6 тысяч рублей.
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