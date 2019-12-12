Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты турпоисковика проанализировали продажи авиабилетов и назвали самые популярные города для поездок на Рождество в Европу в декабре, сообщает Туту.ру.

Самый востребованный маршрут — в Прагу, туда отправляются 14 процентов респондентов.

Примерно по пять процентов бронирований — это перелеты в Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин и Ригу.

В десятку вошли также Париж, Вена, Франкфурт, Рим и Белград. Причем спрос на последний за год удвоился, достигнув трех процентов от общего числа бронирований. По словам экспертов, причина в том, что Сербия — одно из самых недорогих европейских направлений.