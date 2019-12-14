Советский ребенок "из пробирки" Алена Донцова мечтает родить близнецов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Светлана Самсонова. Алена Донцова — первый в Алена Донцова — первый в СССР ребенок, который родился благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в феврале 1986 года, сегодня живет и работает в Москве , воспитывает 12-летнего сына, собирается второй раз замуж и мечтает родить еще двойню. О том, почему она не возглавила ни один фонд, продвигающий ЭКО, и почему священнослужители проигрывают ей в споре о богоугодности рождения детей "из пробирки", Донцова рассказала корреспонденту РИА Новости.

© Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова

Со второй попытки

О том, как она появилась на свет, Алена узнала в десять лет. Ее маму пригласили в Москву на большую пресс-конференцию, как раз по случаю ее рождения.

"Ей пришлось рассказать, куда мы едем, зачем. Тогда не было никакой реакции, в десять лет ничего такого не понимаешь, какие способы, что может быть, а что нет. Это уже понимаешь в осознанном возрасте, когда сама становишься матерью", — говорит Донцова.

Ее родители жили на Украине, в Луганской области. Воспитывали сына — брат Алены старше на девять лет — и мечтали о втором ребенке. Но зачать еще одного малыша у пары не было шансов — после перенесенной болезни маме девушки Ольге Алексеевне поставили диагноз "бесплодие". О том, что в Советском Союзе собираются проводить пробные ЭКО, женщина узнала из статьи в журнале. Она позвонила во Всесоюзный научно-исследовательский центр по охране здоровья матери и ребенка (ныне Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова), и ее записали на экспериментальную процедуру.

© Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова 1 из 3 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова 2 из 3 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова 3 из 3 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 1 из 3 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 2 из 3 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 3 из 3 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой

"Было много желающих женщин, и у всех было по одной попытке. У мамы не получилось с первого раза, естественно, ей сказали — извините, второго не будет. Но она попросила, ей пошли навстречу", — рассказывает Донцова.

Беременность протекала хорошо. Мама Алены наблюдалась по месту жительства и только рожать поехала в московский Центр здоровья матери и ребенка. Донцова говорит, что врачи настолько боялись каких-то неожиданностей во время родов, что, несмотря на отсутствие осложнений, все-таки сделали Ольге Алексеевне кесарево сечение. Дочка появилась на свет здоровой, ничем не отличающейся от детей, зачатых естественным путем. В общем-то, и детство Алены мало чем отличалось от детства других малышей.

© Фото : из семейного архива Алены Донцовой Новорожденная Алена Донцова 1 из 6 Новорожденная Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Мама Алены Ольга Алексеевна, Елена Калинина и старшая медсестра с новорожденной Аленой 2 из 6 Мама Алены Ольга Алексеевна, Елена Калинина и старшая медсестра с новорожденной Аленой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова 3 из 6 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова 4 из 6 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова 5 из 6 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова 6 из 6 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 1 из 6 Новорожденная Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 2 из 6 Мама Алены Ольга Алексеевна, Елена Калинина и старшая медсестра с новорожденной Аленой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 3 из 6 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 4 из 6 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 5 из 6 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой 6 из 6 Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой

"Родные и близкие семьи знали об истории моего рождения. Но никаких глупых, неприятных вопросов не было", — говорит Алена.

Единственное отличие — это внимание врачей из исследовательского центра, которые до сих пор интересуются ее жизнью. Так, Елена Калинина, которая была одной из тех, кто проводил процедуру ЭКО маме Алены, каждый год поздравляет девушку с днем рождения, с Новым годом и другими праздниками. Калинина — у нее теперь своя клиника в Москве — также вела беременность самой Алены Донцовой.

Как все

"Как я стала мамой? Как все. ЭКО я не делала", — смеется Алена. После окончания школы девушка поступила в университет в Севастополе, там же встретила и своего мужа.

© Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова

"Сыну уже 12 лет. А рожать меня позвали в тот же центр, где я сама родилась, для истории, так сказать. Пригласил сам Владимир Иванович Кулаков, но, к сожалению, он умер за месяц до рождения сына, и, когда я приехала, новое руководство выставило мне огромный счет за свои услуги. Я возмутилась, ведь они сами меня пригласили, и сказала, что в таком случае уеду рожать в обычный роддом. После таких слов роды принимали бесплатно", — говорит Донцова.

© Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова

Алена последние десять лет живет в Москве, возглавляет рекламное агентство, которое занимается производством наружной и интерьерной рекламы. С первым мужем она развелась. Родители по-прежнему живут в Луганской области. "После распада СССР у моих родителей оказалось украинское гражданство. Когда я переехала в Москву, проблем никаких не возникло, а несколько лет назад ужесточилось миграционное законодательство, и я решила оформить российское гражданство", — рассказывает девушка.

Но с оформлением гражданства возникли сложности. "Как раз совпало — мне исполнилось 30 лет, меня позвали на пресс-конференцию в центр имени академика Кулакова, и его директор при камерах обещал помочь. Но слова не сдержал", — говорит Алена. Помогла Елена Калинина и другие врачи, они писали ходатайства. Российское гражданство Донцова получила только в начале 2019 года.

Слава не нужна

Статус "первого ребенка из пробирки" не раз привлекал внимание прессы к Алене, но сейчас она старается избегать публичности. Говорит, что никогда не хотела популярности, хотя возможность была.

"Мне предлагали создавать фонды, больше выйти в прессу, развивать это движение (за ЭКО. — Прим. ред.). Я не захотела, не люблю, не хочу. У меня другой смысл жизни", — рассказывает Донцова.

Другой смысл жизни, поясняет она, — это семья. У Алены серьезные отношения с новым мужчиной, следующим летом они планируют сыграть свадьбу. "Я мечтаю родить двойняшек. У моего будущего мужа в роду — и с маминой стороны, и с папиной — были близнецы. Я очень надеюсь, что и у нас родится двойня", — говорит девушка.

© Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова с мамой © Фото : из семейного архива Алены Донцовой Алена Донцова с мамой

Но все же иногда Донцова участвует в телепрограммах, посвященных ЭКО. На одной из них, рассказала Алена, она серьезно поспорила с представителем православной церкви, который утверждал, что технология экстракорпорального оплодотворения противоречит христианской морали. Мол, если бог не дал детей, то и не нужно с ним спорить.

"Я возразила: вы говорите, что все происходит по воле божьей, но раз человечество дошло до этого (ЭКО. — Прим. ред.), то на это тоже была божья воля. На это он мне не смог ответить", — говорит Донцова.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил , что РПЦ могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. Он считает важным, чтобы в этой сфере была определена моральная норма с участием РПЦ. В РПЦ в ответ заявили, что продолжение рода — это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет", и хотя "рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения". Позже Киселев в эфире телеканала "Спас" отметил , что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения. Специалист РПЦ по биоэтике иеромонах Димитрий (Першин) в рамках дискуссии заявил , что технология экстракорпорального оплодотворения опасна для здоровья женщины, а также предполагает убийство зародышей или применение неиспользованных эмбрионов в фармацевтике и косметологии.

По данным директора Института репродуктивной медицины ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика В. И. Кулакова", беременность с помощью экстракорпорального оплодотворения наступает примерно в 35 процентах случаев, при этом в России более 80 процентов детей, зачатых с помощью ЭКО, появляется на свет.