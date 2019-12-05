Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Русской православной церкви , написанных ее служителями около 20 лет назад, противоречит благословению Творца "Плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев в эфире телеканала " СПАС ".

"По медицинским показаниям Церковь могла бы благословить суррогатное материнство и ЭКО. Вы говорите, Закон Божий, но речь идет сейчас не о Библии, которая не запрещает ЭКО, а об Основах социальной концепции (РПЦ — Прим. ред.) — это то, что написано человеком… Бог не запрещает ЭКО. …Вы ссылаетесь на волю Божию, а на самом деле говорите о воли Церкви. Воля Божия и воля Церкви — это не одно и то же. Мне представляется, что сейчас, на данном этапе существования Церкви, воля Божия — "плодитесь и размножайтесь" — вошла в противоречие с волей Церкви. Поэтому лучше помочь человеку стать на сторону жизни — и это будет, как мне представляется, по воле Божией", — сказал Киселев в среду вечером в ходе теледебатов о суррогатном материнстве с протоиереем Александром Абрамовым.

Ранее Киселев в эфире программы "Вести недели", которую ведет на телеканале "Россия 1", заявил , что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.

По его словам, изложенная в Основах социальной концепции позиция РПЦ "написана человеком… сейчас", а значит, ее можно изменять, редактировать. "И я уверен, что она будет меняться со временем", — отметил Киселев.

Библейские слова "плодитесь и размножайтесь", убежден он, были обращены Богом ко всему человечеству, которое олицетворяли Адам и Ева. "И сейчас благодаря этой "божественной инструкции" у нас есть человечество", — добавил журналист.

Однако, по его словам, сегодня "человек себя чувствует между позицией государства, которое благословляет ЭКО, и позицией Церкви, которая запрещает". "Личность идет на разрыв. Нам нужно во имя деторождения и народа сгладить эти конфликты любовью, это главная заповедь Христа", — сказал Киселев. Он полагает, что "Церковь может духовно сопроводить и поддержать родителей и суррогатную мать — тогда не будет возникать такого конфликта".

В рамках дискуссии о том, что делать с "избыточными" или "нежизнеспособными" эмбрионами, которые создаются в результате применения технологии ЭКО, Киселев предложил Церкви "распоряжаться этим фондом".

"Часть (эмбрионов — Прим. ред.) приживается, часть волею Божией не приживается, а часть остается. Мама может распорядиться: оставить себе на следующую беременность, может отправить в качестве донорских. А что делать с остальными? Я предлагаю отдать их Церкви — тогда Церковь благословит ЭКО, и пусть она сама распоряжается этим фондом. И тогда моральная проблема снимается… Если Церковь их ("избыточные" эмбрионы — Прим. ред.) возьмет себе и мы их не будем убивать — это было бы прекрасное решение, если бы Церковь на это пошла", — считает Киселев.

Он заявил также, что не выступает против Церкви, а хочет вместе с ней обсудить новые реалии и возможность сохранения и приумножения жизни.

Протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, в эфире телеканала "СПАС" отметил, что "Церковь не запрещает искусственное оплодотворение и другие манипуляции, которые ведут к восстановлению способности рожать". Однако если эти методы не дают результата, а человек находится внутри церковной ситуации, надо задать себе вопрос: "Может быть, такова обо мне воля Божия?". "Ты должен обдумать эту ситуацию", — сказал Абрамов.

Священнослужитель изложил позицию Церкви, отраженную в документе под названием Основы социальной концепции РПЦ, который был принят Архиерейским собором в 2000 году.

В нем Русская церковь называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым", поскольку оно "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", — сказано в Основах социальной концепции РПЦ.

Также Церковь считает недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбрион человеком.

Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".