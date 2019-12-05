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Религия и мировоззрение
2019-12-05T11:49+0300
https://ria.ru/20191205/1561983473.html
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
https://cdn23.img.ria.ru/images/156160/32/1561603294_0:143:2985:1823_1036x0_80_0_0_12151544742e7e33ae8175e4a997da53.jpg
РИА Новости

Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога

08:00 05.12.2019 (обновлено: 11:49 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Русской православной церкви, написанных ее служителями около 20 лет назад, противоречит благословению Творца "Плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "СПАС".
"По медицинским показаниям Церковь могла бы благословить суррогатное материнство и ЭКО. Вы говорите, Закон Божий, но речь идет сейчас не о Библии, которая не запрещает ЭКО, а об Основах социальной концепции (РПЦ — Прим. ред.) — это то, что написано человеком… Бог не запрещает ЭКО. …Вы ссылаетесь на волю Божию, а на самом деле говорите о воли Церкви. Воля Божия и воля Церкви — это не одно и то же. Мне представляется, что сейчас, на данном этапе существования Церкви, воля Божия — "плодитесь и размножайтесь" — вошла в противоречие с волей Церкви. Поэтому лучше помочь человеку стать на сторону жизни — и это будет, как мне представляется, по воле Божией", — сказал Киселев в среду вечером в ходе теледебатов о суррогатном материнстве с протоиереем Александром Абрамовым.
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Ранее Киселев в эфире программы "Вести недели", которую ведет на телеканале "Россия 1", заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.
По его словам, изложенная в Основах социальной концепции позиция РПЦ "написана человеком… сейчас", а значит, ее можно изменять, редактировать. "И я уверен, что она будет меняться со временем", — отметил Киселев.
Библейские слова "плодитесь и размножайтесь", убежден он, были обращены Богом ко всему человечеству, которое олицетворяли Адам и Ева. "И сейчас благодаря этой "божественной инструкции" у нас есть человечество", — добавил журналист.
Однако, по его словам, сегодня "человек себя чувствует между позицией государства, которое благословляет ЭКО, и позицией Церкви, которая запрещает". "Личность идет на разрыв. Нам нужно во имя деторождения и народа сгладить эти конфликты любовью, это главная заповедь Христа", — сказал Киселев. Он полагает, что "Церковь может духовно сопроводить и поддержать родителей и суррогатную мать — тогда не будет возникать такого конфликта".
В рамках дискуссии о том, что делать с "избыточными" или "нежизнеспособными" эмбрионами, которые создаются в результате применения технологии ЭКО, Киселев предложил Церкви "распоряжаться этим фондом".
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"Часть (эмбрионов — Прим. ред.) приживается, часть волею Божией не приживается, а часть остается. Мама может распорядиться: оставить себе на следующую беременность, может отправить в качестве донорских. А что делать с остальными? Я предлагаю отдать их Церкви — тогда Церковь благословит ЭКО, и пусть она сама распоряжается этим фондом. И тогда моральная проблема снимается… Если Церковь их ("избыточные" эмбрионы — Прим. ред.) возьмет себе и мы их не будем убивать — это было бы прекрасное решение, если бы Церковь на это пошла", — считает Киселев.
Он заявил также, что не выступает против Церкви, а хочет вместе с ней обсудить новые реалии и возможность сохранения и приумножения жизни.
Протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, в эфире телеканала "СПАС" отметил, что "Церковь не запрещает искусственное оплодотворение и другие манипуляции, которые ведут к восстановлению способности рожать". Однако если эти методы не дают результата, а человек находится внутри церковной ситуации, надо задать себе вопрос: "Может быть, такова обо мне воля Божия?". "Ты должен обдумать эту ситуацию", — сказал Абрамов.
Священнослужитель изложил позицию Церкви, отраженную в документе под названием Основы социальной концепции РПЦ, который был принят Архиерейским собором в 2000 году.
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В нем Русская церковь называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым", поскольку оно "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", — сказано в Основах социальной концепции РПЦ.
Также Церковь считает недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбрион человеком.
Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".
В случае же, если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а "терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание". В этом случае Русская церковь рекомендует усыновить детей.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьДмитрий КиселевМоскваОбщество
Популярные комментарии
Бог тоже создал человека по образу и подобию своему. Ключевое слово "Создал", то есть вывел искуственным путем.. Дева Мария тоже каким то чудом забеременела Христом непорочно...все указывает на искуственное оплодотворение...Теперь церковь сует свой нос во все дела мирские и божественные, да и превратилась в коммерческое предприятие вообще
5 декабря, 08:29
eef4619
72800374
Христианство как и другие религии, это всего лишь предложение познания Бога и пути к нему! Люди представляющие те или иные религии, пытаются разными способами убедить людей, что именно их путь верный. Но на самом деле они являются только посредниками. В Евангелие от Матфея написано - если хочешь помолится, не обязательно идти в Храм. Это можно сделать где угодно, главное что бы это было искренне. Можно верить в (Бога, Чудо, Инопланетян......), не принадлежа к религиозным конфессиям. Это дело каждого. Что касается Церкви как нашей так и западной, то им было бы не плохо разобраться в своих рядах. А то скандалы среди священников далеко не редкость к сожалению. После этого они будут иметь моральное право говорить о Душе, любви, Порядочности и так далее...... Как говаривали раньше - кадры решают всё!
5 декабря, 08:45
Стас Титов
76201142
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