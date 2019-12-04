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Религия и мировоззрение
2019-12-04T22:41+0300
https://ria.ru/20191204/1561977645.html
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/37/1561133751_0:55:3088:1792_1036x0_80_0_0_9f5ba99fafd95357972036be52d0adcc.jpg
РИА Новости

Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей

22:15 04.12.2019 (обновлено: 22:41 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек — РИА Новости. Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Ранее он заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом Киселев считает важным, чтобы в этой сфере была определена моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.
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"Церковь и народ не должны отделяться друг от друга. Сейчас идет демографический спад, каждый человек на счету, и я считал бы важным, чтобы Церковь принимала участие в процессе, где семьи хотят обзавестись детьми, найти способ, как сопроводить медицинские технологии", — сказал он в программе "Новый день. Новости на "Спасе".
По его словам, Церковь могла бы по медицинским показаниям благословить ЭКО и суррогатное материнство. Кроме того, РПЦ может духовно поддержать суррогатную мать.
"Нужно взять и во имя народа сгладить конфликты любовью", — заявил Киселев.
По его мнению, сейчас есть некоторые пункты, которые ставят Русскую православную церковь, общество и государство на расходящиеся траектории. По его словам, есть женщины, у которых по медицинским показаниям невозможна беременность или которые в случае беременности могут погибнуть, а новые медицинские технологии помогут им стать мамами.
Киселев считает, что лучше подумать, "как помочь людям, как духовно окормить, как сопроводить на этом пути", чем "просто вульгаризировать".

"Я бы сравнил суррогатную мать с кормилицей — она кормит, и она всегда была уважаема в России", — добавил он.

Позиция представителя Церкви

По мнению протоиерея Александра Абрамова, который оппонировал Киселеву в ходе программы, суррогатное материнство Церковью не приветствуется, потому что она против деторождения любой ценой. Он считает, что суррогатное материнство не для всех, так как дорого стоит.
"Человек может оказаться бесплодным, и это тоже форма взаимодействия человека и Бога", — сказал протоиерей.
Он добавил, что Церковь не против новых технологий, но рождение ребенка — это акт между матерью и отцом, и никак иначе воспринято это быть не может.
"Очень продвинулись методы лечения, и Церковь не запрещает искусственную инсеминацию", — отметил священнослужитель.
Абрамов пояснил, что если "вы члены Церкви, то делать так не можете, это противоречит морали Церкви" и, значит, "такова воля Божия".
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Он подчеркнул, что Церковь не прячется от дискуссии. По его словам, наука совершенствуется, и Церковь приветствует это, она исследует научно-техническое развитие, Церковь рада и Церковь всегда была за дар жизни.
"Мы видим тяжелейшие нравственные проблемы, и Церковь выступает против. Мы сострадаем тем, кто не может забеременеть, и эта дискуссия должна продолжаться", — считает протоиерей.
В ответ Киселев заявил о важности дискуссии с Церковью по этой теме и выразил мнение, что священнослужитель "разговаривал искренне". Медиаменеджер считает, что основы социальной концепции РПЦ будут дополняться и сейчас для этого "создается окно возможностей".
Суррогатное материнство разрешено в России Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан" (ФЗ-323), он был принят в 2011 году.
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Религия и мировоззрениеРоссия-1 (телеканал)Русская православная церковьДмитрий КиселевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сурогатное материнство доступно исключительно для богатых, немудренно что сей персонаж в очередной раз обслуживает их интересы. Я думаю он бы и за принудительное донорство органов топил если попросят...
4 декабря, 23:45
mm.j.sorokin
1000012
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