Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.

Ранее 44-летняя продюсер Яна Рудковская в интервью журналу Hello! сообщила, что вместе со своим мужем, фигуристом Евгением Плющенко, хочет воспользоваться услугами суррогатной матери. Пара уже нашла подходящую женщину, которую они готовы на время поселить у себя дома. Перед этим Рудковская несколько раз неудачно пыталась забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Согласно документу "О крещении младенцев, родившихся при помощи "суррогатной матери", опубликованном на официальном сайте РПЦ, церковь выступает против суррогатного материнства, так как эта практика является "унижением человеческого достоинства женщины", тело которой в данном случае рассматривается как инкубатор.

"Понимаю, что вопрос дискуссионный. Ну и хорошо. Наша Церковь как важнейший и уважаемый общественный институт не раз доказывала, что способна и к внутренним дискуссиям, и к дискуссиям на остросоциальные темы. Это все естественно и нормально по мере развития культуры нашей цивилизации и появления новых нравственных вызовов", — заявил Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Как отметил журналист, РПЦ считает суррогатное материнство "противоестественным" и "недопустимым", а крестить детей, рожденных суррогатной матерью, священнику разрешено лишь после раскаяния родителей в содеянном. Таким образом, будущий ребенок Плющенко и Рудковской сможет покреститься по собственному желанию в зрелом возрасте.

"В то же время с точки зрения государства Яна и Женя ничего не нарушают. Суррогатное материнство разрешено законом, конкретно ФЗ-323, принятом еще в 2011 году", — напомнил Киселев.

Журналист указал, что Россия находится на втором месте в мире после США по числу детей, рожденных с помощью суррогатных матерей. В то же время Социальная концепция РПЦ предусматривает, что "если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание".

"Но если с 2000 года, когда была принята Социальная концепция РПЦ, "терапевтические и хирургические методы" столь изменились, что как раз делают способными супругов "к зачатию ребенка", то, быть может, и оценки этих методов как раз ради чадородия стоит пересмотреть?" — отметил Киселев.

По его словам, российским законодателям тоже придется "догонять жизнь".