Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-02T11:55+0300
https://ria.ru/20191202/1561819237.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156183/51/1561835132_75:0:1920:1037_1036x0_80_0_0_f2507233b131e75424c90d76d2526305.jpg
РИА Новости

Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве

02:53 02.12.2019 (обновлено: 11:55 02.12.2019)
5661
© Россия 1Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев
Журналист, автор и ведущий программы Вести недели на телеканале Россия 1 Дмитрий Киселев
© Россия 1
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
Ранее 44-летняя продюсер Яна Рудковская в интервью журналу Hello! сообщила, что вместе со своим мужем, фигуристом Евгением Плющенко, хочет воспользоваться услугами суррогатной матери. Пара уже нашла подходящую женщину, которую они готовы на время поселить у себя дома. Перед этим Рудковская несколько раз неудачно пыталась забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Крещение
20 сентября, 12:26Религия и мировоззрение
В РПЦ заявили, что не против крещения родившихся в результате ЭКО детей
Согласно документу "О крещении младенцев, родившихся при помощи "суррогатной матери", опубликованном на официальном сайте РПЦ, церковь выступает против суррогатного материнства, так как эта практика является "унижением человеческого достоинства женщины", тело которой в данном случае рассматривается как инкубатор.

"Понимаю, что вопрос дискуссионный. Ну и хорошо. Наша Церковь как важнейший и уважаемый общественный институт не раз доказывала, что способна и к внутренним дискуссиям, и к дискуссиям на остросоциальные темы. Это все естественно и нормально по мере развития культуры нашей цивилизации и появления новых нравственных вызовов", — заявил Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Как отметил журналист, РПЦ считает суррогатное материнство "противоестественным" и "недопустимым", а крестить детей, рожденных суррогатной матерью, священнику разрешено лишь после раскаяния родителей в содеянном. Таким образом, будущий ребенок Плющенко и Рудковской сможет покреститься по собственному желанию в зрелом возрасте.
"В то же время с точки зрения государства Яна и Женя ничего не нарушают. Суррогатное материнство разрешено законом, конкретно ФЗ-323, принятом еще в 2011 году", — напомнил Киселев.
Открытие Пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Архивное фото
26 июня, 14:49
В РПЦ призвали защищать права человеческого эмбриона
Журналист указал, что Россия находится на втором месте в мире после США по числу детей, рожденных с помощью суррогатных матерей. В то же время Социальная концепция РПЦ предусматривает, что "если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание".
"Но если с 2000 года, когда была принята Социальная концепция РПЦ, "терапевтические и хирургические методы" столь изменились, что как раз делают способными супругов "к зачатию ребенка", то, быть может, и оценки этих методов как раз ради чадородия стоит пересмотреть?" — отметил Киселев.
По его словам, российским законодателям тоже придется "догонять жизнь".
"Ведь не все правовые аспекты прописаны, есть проблемы как с защитой прав суррогатных матерей, так и прав генетических родителей. Понятно, что есть в этой сфере и преступления. Впрочем, преступления есть везде — и в здравоохранении, и в школе, в Церкви, и в армии, и в шоу-бизнесе: где только нет в мире преступлений. С преступлениями бороться надо. Преступления — это то, что за пределами нормы. Нам норму определить важно", — заключил ведущий.
Подопечные отделения реабилитации для молодых мам. Архивное фото
27 марта 2017, 16:24Религия и мировоззрение
"Аморально": РПЦ выступает за полный запрет суррогатного материнства
6115349131
Обсудить 62
Религия и мировоззрениеЯна РудковскаяРусская православная церковьЕвгений ПлющенкоДмитрий КиселевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все верно сказал.
2 декабря, 03:00
PAPoehavshyi Absol'utno
15000021
Какая дискуссия , есть семьи, которые не могут иметь детей . Поэтому суррагат должен быть узаконен под контролем государства.
2 декабря, 03:33
АБАлександр Баранов
11000020
Рекомендуем
Военнослужащие во время боевого дежурства
Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Алиханов рассказал, кому выгодны сообщения о захвате Калининграда
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
Китай ввел санкции в отношении США
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Будильник
Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы
Российский военный десантный вертолёт Ми-38Т
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Логотип компании ОАО РЖД
РЖД запустят продажу билетов на самолеты и автобусы
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири во время посещения строительной площадки Амурского ГПЗ. 3 августа 2017
"Сила Сибири" — это только начало. У газопровода появится брат-близнец
Праздничный стол во время встречи Нового года
Диетолог рассказала, как не потолстеть во время новогодних праздников
«Разрешаю!»: Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Путин открыл газопровод "Сила Сибири"
Шампанское
Минпромторг выступает за обсуждение запрета детского шампанского
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Поселок
"Сиротские гетто": расселять нельзя изолировать
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
17:17На Ямале столкнулись автобус и грузовик, пострадали пять человек
Лента новостейМолния