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Религия и мировоззрение
2019-12-06T18:54+0300
https://ria.ru/20191206/1562075236.html
В РПЦ пояснили, почему выступают против суррогатного материнства и ЭКО
https://cdn21.img.ria.ru/images/99552/99/995529949_0:30:901:536_1036x0_80_0_0_c299ad94d54285f685757541c124c2e7.jpg
РИА Новости

В РПЦ пояснили, почему выступают против суррогатного материнства и ЭКО

18:54 06.12.2019
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© Фото : Haruko Obokata В работе японских ученых, которая вызвала подозрения коллег, мышиным эмбрионам вводились стволовые клетки, полученные из обычных при помощи кислоты
В работе японских ученых, которая вызвала подозрения коллег, мышиным эмбрионам вводились стволовые клетки, полученные из обычных при помощи кислоты
© Фото : Haruko Obokata
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Специалист РПЦ по биоэтике иеромонах Димитрий (Першин) в связи с общественной дискуссией об отношении к суррогатному материнству отметил, что технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) предполагает убийство зародышей, а суррогатное материнство приводит к психологическим травмам матери и ребенка.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. Он считает важным, чтобы в этой сфере была определена моральная норма с участием РПЦ. В Церкви в ответ заявили, что продолжение рода – это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет", и хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения". Позже Киселев в эфире телеканала "Спас" отметил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения.
"ЭКО опасно для здоровья женщины, поэтому, чтобы не рисковать, для повторных имплантаций замораживают "запасные" эмбрионы. Но если этих имплантаций не происходит, человеческие жизни зачастую становятся сырьем, из которого извлекают стволовые клетки, делают фармпрепараты и даже косметику. Кроме того, часть эмбрионов обрекают на уничтожение, давая шанс лишь тем, что отобраны по каким-то критериям", - сказал РИА Новости Першин. Таким образом, по его мнению, "человеческая жизнь становится сырьем, что недопустимо".
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Как полагает Першин, в случае с суррогатным материнством, когда малыша отдают "заказчикам", "разрывается глубинная связь между ним и матерью, носившей его под сердцем, что травмирует их обоих". По его словам, именно на этапе внутриутробного развития закладываются те слои психики, которые будут впоследствии определять всю жизнь человека. "Об этом писал еще Отто Ранк - ученик Зигмунда Фрейда. Материнство изначально предполагает не только вынашивание малыша, но и уход за ним и его воспитание", - уточнил он.
Иеромонах опасается, что в случае с суррогатным материнством само "материнство низводится до уровня коммерческой услуги, доступной и лицам, не вступившим в брак, и гомосексуалистам". "Брак — это таинство двух, в котором нет места "третьей стороны". Именно на моногамный брак Бог благословляет человека в раю. Кроме того, и у ребенка есть право быть ребенком своих родителей", - напомнил Першин.
РПЦ в "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым". Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости" между матерью и младенцем уже при беременности. В РПЦ считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признают эмбриона человеком и считают аборт его убийством. По мнению РПЦ, допустимо только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа", если ничего не помогает, то супругам "следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание". В этом случае РПЦ рекомендует усыновить детей.
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По данным директора Института репродуктивной медицины ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова", беременность с помощью экстракорпорального оплодотворения наступает примерно в 35% случаев, при этом в России более 80% детей, зачатых с помощью ЭКО, появляется на свет.
Услуга ЭКО доступна для россиян по полису ОМС с 2016 года. Выделение средств на ее проведение также предусмотрено в нацпроекте "Демография". Как заявляла в декабре 2018 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова, около 250 тысяч детей могут родиться в России в ближайшие 6 лет благодаря процедуре ЭКО. По данным на сайте центра Кулакова, на сегодняшний день ЭКО является наиболее эффективным методом лечения бесплодия. По словам директора центра Геннадия Сухих, программа стала "повседневностью" в России, ежегодно в стране с помощью нее рождается 25-30 тысяч детей.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
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