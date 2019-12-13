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Религия и мировоззрение
2019-12-13T16:22+0300
https://ria.ru/20191213/1562353947.html
Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
https://cdn23.img.ria.ru/images/151653/49/1516534956_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_3a8ff5fce109804ae475107dcd64cf03.jpg
РИА Новости

Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии

12:55 13.12.2019 (обновлено: 16:22 13.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМуфтий Москвы
Муфтий Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Муфтий Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов от имени всего мусульманского сообщества выразил обеспокоенность рассмотрением законопроекта о бытовом насилии в его нынешнем виде, отметив, что он направлен не столько на сохранение семьи, сколько на разрушение семейных устоев.
"Безусловно, любое сообщество, в том числе мусульманское, против какого-либо насилия, тем более домашнего, семейного… Но в то же время мы уверены, что данный законопроект ни сколько не направлен на сохранение семьи – он в большей степени направлен на разрушение многих тех устоев, которые формировались веками, которые помогают сохранить семьи, взаимопонимание внутри семьи, в том числе между разными поколениями", - сказал Аляутдинов в распространенном видеообращении от имени муфтията.
Он отметил, что "как представитель мусульманского сообщества, от имени мусульман выражает озабоченность тем, что данный законопроект рассматривается".
По его мнению, речь идет о "неких веяниях с Запада, где, в принципе, как таковые семейные устои уже утрачены". "Доходит до абсурда, когда мужа и жену, или одного из родителей лишают возможности просто общаться с детьми, потому что кому-то что-то показалось или кто-то что-то написал, быть может, находясь в состоянии некоего аффекта и не понимая, что он делает", - сказал Аляутдинов.
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По его словам, формирование "крепкого, здорового будущего" возможно "только внутри семьи, где есть отец, мать". "И те устои, которые у нас есть – религиозные, национальные, общероссийские, - достаточны для того, чтобы в этом вопросе выступать главенствующими, и чтобы способствовать сохранению нашего общества и побуждать нас только к прогрессу и процветанию", - заключил религиозный деятель.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законодатели не будут спешить с подготовкой итогового варианта законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. По ее словам, документ должен быть сбалансированным, и все конструктивные предложения должны быть учтены.
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Религия и мировоззрениеЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФИльдар АляутдиновМоскваОбщество
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