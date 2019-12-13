Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов от имени всего мусульманского сообщества выразил обеспокоенность рассмотрением Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов от имени всего мусульманского сообщества выразил обеспокоенность рассмотрением законопроекта о бытовом насилии в его нынешнем виде, отметив, что он направлен не столько на сохранение семьи, сколько на разрушение семейных устоев.

"Безусловно, любое сообщество, в том числе мусульманское, против какого-либо насилия, тем более домашнего, семейного… Но в то же время мы уверены, что данный законопроект ни сколько не направлен на сохранение семьи – он в большей степени направлен на разрушение многих тех устоев, которые формировались веками, которые помогают сохранить семьи, взаимопонимание внутри семьи, в том числе между разными поколениями", - сказал Аляутдинов в распространенном видеообращении от имени муфтията.

Он отметил, что "как представитель мусульманского сообщества, от имени мусульман выражает озабоченность тем, что данный законопроект рассматривается".

По его мнению, речь идет о "неких веяниях с Запада, где, в принципе, как таковые семейные устои уже утрачены". "Доходит до абсурда, когда мужа и жену, или одного из родителей лишают возможности просто общаться с детьми, потому что кому-то что-то показалось или кто-то что-то написал, быть может, находясь в состоянии некоего аффекта и не понимая, что он делает", - сказал Аляутдинов.

По его словам, формирование "крепкого, здорового будущего" возможно "только внутри семьи, где есть отец, мать". "И те устои, которые у нас есть – религиозные, национальные, общероссийские, - достаточны для того, чтобы в этом вопросе выступать главенствующими, и чтобы способствовать сохранению нашего общества и побуждать нас только к прогрессу и процветанию", - заключил религиозный деятель.