Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Такое ограничение может действовать до года.
Суд также может обязать виновного покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания.
Такое решение могут принять при наличии "у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении", в том числе арендованном.
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Помимо этого, суд может запретить виновному узнавать, где находится пострадавший.
В документе есть ряд индивидуальных профилактических мер воздействия на лиц, подвергающих насилию нынешних и бывших супругов, родителя общих детей, близких родственников, совместно проживающих людей.
Виновных будут ставить на учет, они должны будут проходить психологические программы.
Предусматривается, что жертвам насилия окажут необходимую помощь с учетом особенностей нарушителя и ситуации. Будет проводиться работа по правовому просвещению.
Помимо этого, в случае принятия закона врачи должны будут сообщать в полицию при подозрении, что пациент подвергся домашнему насилию.
Основанием для принятия мер может стать заявление пострадавшего или его законного представителя, а также любого лица, которому стало известно о факте либо угрозе применения насилия против лиц, находящихся "в беспомощном или зависимом состоянии".
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что общественное обсуждение законопроекта продлится до 15 декабря.
Сенаторы направят документ в общественные организации, в том числе выступающие категорически против его принятия.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье не приняли до сих пор, так как нет единого мнения по поводу мер по противодействию ему.
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