Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Москве. Архивное фото

Пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Москве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.

Такое ограничение может действовать до года.

Суд также может обязать виновного покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания.

Такое решение могут принять при наличии "у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении", в том числе арендованном.

Помимо этого, суд может запретить виновному узнавать, где находится пострадавший.

В документе есть ряд индивидуальных профилактических мер воздействия на лиц, подвергающих насилию нынешних и бывших супругов, родителя общих детей, близких родственников, совместно проживающих людей.

Виновных будут ставить на учет, они должны будут проходить психологические программы.

Предусматривается, что жертвам насилия окажут необходимую помощь с учетом особенностей нарушителя и ситуации. Будет проводиться работа по правовому просвещению.

Помимо этого, в случае принятия закона врачи должны будут сообщать в полицию при подозрении, что пациент подвергся домашнему насилию.

Основанием для принятия мер может стать заявление пострадавшего или его законного представителя, а также любого лица, которому стало известно о факте либо угрозе применения насилия против лиц, находящихся "в беспомощном или зависимом состоянии".

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что общественное обсуждение законопроекта продлится до 15 декабря.

Сенаторы направят документ в общественные организации, в том числе выступающие категорически против его принятия.