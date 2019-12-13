В Совфеде призвали Евросоюз проявить волю и отказаться от санкций

"Лидерам Евросоюза пора проявить волю. Они должны уметь отказываться от неправильных решений и становиться более живым организмом. На сегодня это застывшая аморфная структура, которая попала в русло таких заведомо для себя губительных решений и не может от них отказаться. Это касается как санкций, так и других принципов существования Евросоюза, который на сегодня очень неповоротлив в принятии важных для себя и всего мирового сообщества решений", - сказал РИА Новости Цеков.