В Совфеде призвали Евросоюз проявить волю и отказаться от санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков призвал лидеров Евросоюза проявить волю и отказаться от санкционной политики в отношении России.
Лидеры ЕС на саммите в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против России на полгода. Согласно процедурам, политическое решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем оно будет опубликовано и вступит в силу. Предыдущим решением санкции были продлены до 31 января 2020 года.
"Лидерам Евросоюза пора проявить волю. Они должны уметь отказываться от неправильных решений и становиться более живым организмом. На сегодня это застывшая аморфная структура, которая попала в русло таких заведомо для себя губительных решений и не может от них отказаться. Это касается как санкций, так и других принципов существования Евросоюза, который на сегодня очень неповоротлив в принятии важных для себя и всего мирового сообщества решений", - сказал РИА Новости Цеков.
По его мнению, рано или поздно Евросоюзу придется снять санкции с России.
"Изначально я думал, что санкции будут на всю мою оставшуюся жизнь, а также детей и внуков. Сейчас создается впечатление и появляются тенденции, что санкции продлятся не так уж и долго", - подчеркнул сенатор.
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