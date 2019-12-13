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2019-12-13T02:09+0300
https://ria.ru/20191213/1562336469.html
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
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РИА Новости

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

00:48 13.12.2019 (обновлено: 02:09 13.12.2019)
186537
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского совета, где начинается двухдневный саммит лидеров Европейского Союза
Здание Европейского совета, где начинается двухдневный саммит лидеров Европейского Союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
"Лидеры отложили дискуссии по климату, перешли к другим вопросам, среди них была и Россия. Санкции были продлены", - сказал собеседник, знакомый с ходом переговоров.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2
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ЕвросоветСанкции в отношении РоссииРоссияВ мире
Популярные комментарии
Странное у нас правительство мы им изо всей силы газ ведем они нам санкции, на садо мазо смахивает не диагноз ли это.
13 декабря, 02:10
с старый прапор
801301224
Евросоюз лишний раз подтвердил свой статус подвассальной территории США.
13 декабря, 03:04
Sergey Nikolayev Nikolayev
10810005
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