Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года

Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва у станции "Сенная площадь" в Петербурге

По факту взрыва Следственный комитет (СК) Российской Федерации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Для полного, всестороннего и объективного его расследования по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело приняло к производству Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

В ходе проведения следственных действий было установлено , что в тот же день удалось предотвратить еще один взрыв в метро. На станции "Площадь Восстания" сотрудник метрополитена своевременно обнаружил самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено оперативными службами.

Следственный комитет установил, что исполнителем теракта являлся уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. По данным СМИ, Джалилов – гражданин России, узбек по национальности, до 2011 года проживал в пригороде города Оша. Киргизского паспорта не получал, поскольку достиг совершеннолетия уже в России, куда перебралась его семья. Впоследствии родители Джалилова вернулись на родину.

На основании экспертизы и записи камер видеонаблюдения было установлено , что сумку на станции метро "Площадь Восстания" оставил тот же человек, который устроил взрыв в вагоне.

По версии следствия , сначала террорист положил бомбу на станции "Площадь Восстания", чтобы дистанционно привести ее в действие, но она не сработала из-за ошибки в конструкции. Джалилов, вернувшись на место закладки, увидел, что бомбой занимаются сотрудники правоохранительных органов, сел в поезд и на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" активировал еще одно взрывное устройство, которое было у него с собой.

В рамках уголовного дела Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными службами ФСБ и МВД велась отработка связей и круга знакомых Акбаржона Джалилова. В ходе этой работы были установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с ним.

6 апреля 2017 года были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и двое в Москве. В квартире, где проживали шестеро задержанных в Петербурге, при обыске обнаружили взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро "Площадь Восстания". 17 апреля в ходе спецоперации сотрудники ФСБ задержали Аброра Азимова. По данным спецслужбы , именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова". При задержании у него изъяли пистолет Макарова. 19 апреля задержали брата Аброра Азимова – Акрама Азимова. При нем была обнаружена боевая граната. По версии следствия он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами. 11 мая был задержан Мухамадюсуп Эрматов. По данным следствия он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с Акбаржоном Джалиловым.

3 апреля 2018 года официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила , что следователи раскрыли всю цепочку причастных к теракту. По ее словам, теракт в метро в Санкт-Петербурге совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не были знакомы между собой, а общались исключительно с помощью современных средств коммуникации. Именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы.

2 августа 2018 года следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Петербурга. В числе обвиняемых – 11 членов террористического сообщества "Катиба Таухид валь Джихад" (запрещено в РФ): Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Шохиста Каримова, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы.

Им было предъявлено обвинение в организации названного сообщества и участии в нем, совершении теракта в петербургском метро, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (статьи 205, 205.1, 222.1, 223.1 УК РФ). Свою вину в террористической деятельности и в организации теракта фигуранты не признали.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат – Акрам Азимов – в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

По данным следствия , для совершения терактов обвиняемые изготовили три взрывных устройства. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведенной ему роли собрал два взрывных устройства. Одно из них он разместил на платформе станции "Площадь Восстания", а второе взорвал в вагоне поезда в метро. Кроме того, за сутки до совершения террористического акта Джалилов передал Мухамадюсупу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства, а Эрматов, совместно со своим братом Ибрагимом и другими членами террористического сообщества осуществили его сборку. Но они не смогли совершить новый теракт, так как их задержали в результате спецоперации, а изготовленное ими взрывное устройство было обезврежено и изъято.

По данным пресс-службы СК, расследовать это уголовное дело было особенно сложно из-за строгой конспирации, которой придерживались члены террористического сообщества. А именно, они не пользовались мобильными телефонами и скрывались от камер наружного наблюдения, когда искали место, где устроить теракт. Однако назначенный и проведенный следователями Следственного комитета совместно с ФСБ России комплекс следственных действий и судебных экспертиз позволил получить неопровержимые доказательства причастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям.

1 февраля 2019 года уголовное дело о теракте в петербургском метро направили в суд

2 апреля 2019 года Московский окружной военный суд приступил к его рассмотрению по существу. Уголовное дело рассматривалось на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде. После прочтения обвинительного заключения все одиннадцать подсудимых заявили, что не признают свою вину.

В сентябре в ходе заседания суда обвиняемые Дилмурад Муидинов и Ибрагим Эрматов заявили , что вещественные доказательства им не принадлежат, а именно самодельное взрывное устройство, подкинул им в квартиру неизвестный, имеющий отношение к правоохранительным органам. Сторона обвинения заявила, что раньше обвиняемые давали другие показания.

3 декабря 2019 года закончились судебные прения по делу, обвиняемые сказали свое последнее слово, в нем они не признали свою вину и назвали дело сфабрикованным. Сторона защиты просила оправдать 11 фигурантов этого дела в связи с недоказанностью их участия в террористическом сообществе и нарушениями в следственных действиях, которые были произведены на стадии сбора доказательств и проводимых экспертиз.

В реплике после прений представитель генеральной прокуратуры указала, что все доказательства по делу были получены с соблюдением закона и являются допустимыми.

Сторона гособвинения просила суд приговорить братьев Азимовых и братьев Эрматовых к пожизненному заключению, еще пятерых обвиняемых – к 27 годам колонии строгого режима. Содик Ортиков, у которого были обнаружены гранаты и шашки, по мнению прокуратуры, заслуживает 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Шохиста Каримова, единственная женщина среди фигурантов, должна быть приговорена к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима, считает гособвинение. Кроме того, прокуратура запросила суд назначить каждому из обвиняемых штраф в размере один миллион рублей.

Оглашение приговора по делу назначено на 10 декабря 2019 года.

По данным следствия, возбужден также ряд уголовных дел в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом. Они объявлены в международный розыск. В августе 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в Петербурге Сирожиддина Мухтарова, уроженца Киргизии, и предполагаемого организатора теракта Бобиржона Махбубова, уроженца Узбекистана.

Мухтаров считается главарем запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад". По данным спецслужб Киргизии, он причастен к нескольким терактам на своей родине.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест гражданина Киргизии Исломбека Тургунова, обвиняемого в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга. Ему вменяется часть 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). По версии следствия, Тургунов входил в террористическую группировку "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).

Еще один член этой организации гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший свидетелем по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году, сообщил , что планировал взорвать военный корабль во Владивостоке. План боевика сорвался, когда его задержали на границе России с Украиной. Уголовное дело о несостоявшемся теракте выделено в отдельное производство. Сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима в Киргизии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.