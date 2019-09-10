Фигуранты дела о теракте в Петербурге заявили о подкинутых вещдоках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро Дилмурад Муидинов и Ибрагим Эрматов заявили, что вещественные доказательства им не принадлежат, сторона обвинения заявила, что раньше обвиняемые давали другие показания, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.

Эрматов, обвиняемый в подготовке теракта, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств, заявил на суде, что считает, что вещественные доказательства, а именно самодельное взрывное устройство, подкинул им в квартиру неизвестный, имеющий отношение к правоохранительным органам.

"Зашёл человек с клетчатой сумкой, нам сказали лежать лицом вниз. Мне показалось, он был знаком с теми, кто пришёл нас задерживать. Потом был обыск, мне показали огнетушитель, сумку, перемотанную скотчем, спросили, узнаю ли я их? Я ответил, что это не наши вещи", - рассказал Эрматов.

Сторона государственного обвинения указала на то, что ранее подсудимый давал другие показания. Так, из протокола допроса на стадии следствия следует, что, по словам Эрматова, бомбу к ним в квартиру принёс его брат Мухамадюсуп.

"Я не говорил этого, меня вынудили подписать протокол", - ответил он.

Ибрагим Эрматов не смог объяснить на суде, как отпечатки его пальцев оказались на вещественных доказательствах, найденных в их квартире, в частности, на скотче, которым было обвязано несколько предметов, в том числе и склеенные между собой батарейки.

Также и Эрматов, и Муидинов заявили, что их избивали перед тем, как они стали давать показания следователю, а ранее они не говорили побоях, так как не знали о своих правах и находились в растерянности.

Суд принял решение продолжить заседание в среду в 11.00. Свои показания по делу должен дать Мухамадюсуп Эрматов и Шохиста Каримова.

Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.