Фигуранты дела о теракте в Петербурге заявили о подкинутых вещдоках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро Дилмурад Муидинов и Ибрагим Эрматов заявили, что вещественные доказательства им не принадлежат, сторона обвинения заявила, что раньше обвиняемые давали другие показания, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.
Эрматов, обвиняемый в подготовке теракта, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств, заявил на суде, что считает, что вещественные доказательства, а именно самодельное взрывное устройство, подкинул им в квартиру неизвестный, имеющий отношение к правоохранительным органам.
"Зашёл человек с клетчатой сумкой, нам сказали лежать лицом вниз. Мне показалось, он был знаком с теми, кто пришёл нас задерживать. Потом был обыск, мне показали огнетушитель, сумку, перемотанную скотчем, спросили, узнаю ли я их? Я ответил, что это не наши вещи", - рассказал Эрматов.
Сторона государственного обвинения указала на то, что ранее подсудимый давал другие показания. Так, из протокола допроса на стадии следствия следует, что, по словам Эрматова, бомбу к ним в квартиру принёс его брат Мухамадюсуп.
"Я не говорил этого, меня вынудили подписать протокол", - ответил он.
Ибрагим Эрматов не смог объяснить на суде, как отпечатки его пальцев оказались на вещественных доказательствах, найденных в их квартире, в частности, на скотче, которым было обвязано несколько предметов, в том числе и склеенные между собой батарейки.
Также и Эрматов, и Муидинов заявили, что их избивали перед тем, как они стали давать показания следователю, а ранее они не говорили побоях, так как не знали о своих правах и находились в растерянности.
Суд принял решение продолжить заседание в среду в 11.00. Свои показания по делу должен дать Мухамадюсуп Эрматов и Шохиста Каримова.
Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.
Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.
По версии следствия, обвиняемые были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, а также некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы подготовки самодельного взрывного устройства.