Приговор по делу о теракте в метро Петербурга огласят 10 декабря

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Приговор по делу о Приговор по делу о теракте в метро Петербурга , который произошёл в апреле 2017 года, огласят 10 декабря, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашён 10 декабря в 13.00", - объявил председательствующий судья 3-ого Западного окружного военного суда Андрей Морозов.

Во вторник закончились судебные прения по делу, обвиняемые сказали своё последнее слово, в нем они не признали свою вину и назвали дело сфабрикованным. Сторона защиты просила оправдать 11 фигурантов этого дела в связи с недоказанностью их участия в террористическом сообществе и нарушениями в следственных действиях, которые были произведены на стадии сбора доказательств и проводимых экспертиз.

В реплике после прений представитель генеральной прокуратуры Надежда Тихонова указала, что все доказательства по делу были получены с соблюдением закона и являются допустимыми.

Сторона гособвинения просила суд приговорить братьев Азимовых и братьев Эрматовых к пожизненному заключению, еще пятерых обвиняемых - к 27 годам колонии строгого режима. Содик Ортиков, у которого были обнаружены гранаты и шашки, по мнению прокуратуры, заслуживает 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Шохиста Каримова, единственная женщина среди фигурантов, должна быть приговорена к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима, считает гособвинение. Кроме того, прокуратура запросила суд назначить каждому из обвиняемых штраф в размере один миллион рублей.

Сторона обвинения считает, что подсудимые составляли преступную группу, они обвиняются в участии в террористическом сообществе, покушении на два теракта, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.