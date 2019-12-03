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РИА Новости

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга огласят 10 декабря

13:46 03.12.2019 (обновлено: 13:47 03.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге
Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Приговор по делу о теракте в метро Петербурга, который произошёл в апреле 2017 года, огласят 10 декабря, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашён 10 декабря в 13.00", - объявил председательствующий судья 3-ого Западного окружного военного суда Андрей Морозов.
Станция метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
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Фигуранты дела о теракте в Петербурге заявили о подкинутых вещдоках
Во вторник закончились судебные прения по делу, обвиняемые сказали своё последнее слово, в нем они не признали свою вину и назвали дело сфабрикованным. Сторона защиты просила оправдать 11 фигурантов этого дела в связи с недоказанностью их участия в террористическом сообществе и нарушениями в следственных действиях, которые были произведены на стадии сбора доказательств и проводимых экспертиз.
В реплике после прений представитель генеральной прокуратуры Надежда Тихонова указала, что все доказательства по делу были получены с соблюдением закона и являются допустимыми.
Сторона гособвинения просила суд приговорить братьев Азимовых и братьев Эрматовых к пожизненному заключению, еще пятерых обвиняемых - к 27 годам колонии строгого режима. Содик Ортиков, у которого были обнаружены гранаты и шашки, по мнению прокуратуры, заслуживает 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Шохиста Каримова, единственная женщина среди фигурантов, должна быть приговорена к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима, считает гособвинение. Кроме того, прокуратура запросила суд назначить каждому из обвиняемых штраф в размере один миллион рублей.
Участник акции Тысяча белых роз, посвящённой годовщине террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017
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Сторона обвинения считает, что подсудимые составляли преступную группу, они обвиняются в участии в террористическом сообществе, покушении на два теракта, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Смертник Акбаржон Джалилов взорвал себя в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года, погибли 15 человек, а также сам террорист, а еще 66 получили ранения. Еще одна самодельная бомба была обнаружена в переходе метро, но ее удалось вовремя обезвредить.
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Акбаржон ДжалиловТеракт в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествия
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