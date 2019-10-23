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РИА Новости

Боевик планировал взорвать военный корабль во Владивостоке в 2017 году

18:06 23.10.2019 (обновлено: 23:59 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОбвиняемые по делу об организации теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года на заседании суда в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2019
Обвиняемые по делу об организации теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года на заседании суда в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходящий свидетелем по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году, сообщил, что планировал взорвать военный корабль во Владивостоке.
Свидетельские показания Турдиева в Московском окружном военном суде зачитал прокурор.

"Из-за нехватки денег я решил наняться боевиком и пройти обучение в лагере в Сирии. <…> Мы изучали религиозные каноны, а также основы по устройству гранат, самовзрывающейся техники. <…> В марте 2017 года я получил задание в совершении террористического акта в порту города Владивосток — взорвать один из военных кораблей", — говорится в документе.

План боевика сорвался, когда его задержали на границе России с Украиной.
Уголовное дело о несостоявшемся теракте выделено в отдельное производство.
Помимо прочего, Турдиев подтвердил, что видел в лагере подготовки боевиков в Сирии исполнителя теракта в петербургском метро Акбарджона Джалилова.
Согласно показаниям, Джалилов находился там в течение месяца, "задавал конкретные вопросы". Помимо этого, Турдиев опознал Джалилова на фотографии.
Джалилов взорвал себя в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года. Погибли 15 человек, сам смертник, еще 66 получили ранения. За подготовку теракта судят 11 человек.
Станция метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
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Теракт в Санкт-ПетербургеВладивостокВ мире
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