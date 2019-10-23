Боевик планировал взорвать военный корабль во Владивостоке в 2017 году

"Из-за нехватки денег я решил наняться боевиком и пройти обучение в лагере в Сирии. <…> Мы изучали религиозные каноны, а также основы по устройству гранат, самовзрывающейся техники. <…> В марте 2017 года я получил задание в совершении террористического акта в порту города Владивосток — взорвать один из военных кораблей", — говорится в документе.