Чиновницу из Ленинградской области могут уволить за нецензурное слово

"Таких поводов мы не должны давать никому. Иногда короткое слово ярче, чем целое предложение, но надо отдавать себе отчет, понимать, что ты делаешь. Когда я в первый раз об этом услышал, а потом мне показали видео, то первое мое ощущение – чисто человеческое – это досада. Потому что муниципальный служащий не имеет право на подобного рода высказывания, которые являются публичными. Это табу. И я, на самом деле, не совсем понимаю, что двигало муниципальным служащим, чтобы подкрепить свою речь таким словом", - отметил Воронков.