Чиновницу из Ленинградской области могут уволить за нецензурное слово

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков, комментируя нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, отметил, что муниципальный служащий не имеет права на подобного рода высказывания.
Ранее в СМИ появился видеоролик, на котором чиновница во время выступления на форуме "Доброволец Ленинградской области" использует нецензурное слово, призывая молодежь усиленно работать. Администрация Сосновоборского городского округа сообщала, что этот эпизод обязательно будет рассмотрен на комиссии по этике.
"В тот же день я дал команду, чтобы провели комиссию по этике, и она состоится. Решение комиссии будет иметь рекомендательный характер, однако для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться", - отметил Воронков, слова которого приводит пресс-центр администрации Сосновоборского городского округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, муниципальный служащий не имеет право на высказывания подобного рода.
"Таких поводов мы не должны давать никому. Иногда короткое слово ярче, чем целое предложение, но надо отдавать себе отчет, понимать, что ты делаешь. Когда я в первый раз об этом услышал, а потом мне показали видео, то первое мое ощущение – чисто человеческое – это досада. Потому что муниципальный служащий не имеет право на подобного рода высказывания, которые являются публичными. Это табу. И я, на самом деле, не совсем понимаю, что двигало муниципальным служащим, чтобы подкрепить свою речь таким словом", - отметил Воронков.