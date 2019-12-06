Чиновница из Ленинградской области матом "подбодрила" молодежь

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил "РЕН ТВ".
Девушка заявила, что большинству безразличны происходящие вокруг события, поэтому она порекомендовала присутствующим "активно трудиться", однако использовала для этого более емкий нецензурный синоним.
Находившиеся в зале люди начали шуметь.
"Ну, видишь, подбодрила ребят", — обратилась Позднякова к другому спикеру на сцене.
При этом девушка сразу же попросила прощения за использование обсценной лексики.