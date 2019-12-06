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2019-12-07T07:54+0300
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Чиновница из Ленинградской области матом "подбодрила" молодежь
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РИА Новости

Чиновница из Ленинградской области матом "подбодрила" молодежь

22:43 06.12.2019 (обновлено: 07:54 07.12.2019)
51004
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил "РЕН ТВ".
Девушка заявила, что большинству безразличны происходящие вокруг события, поэтому она порекомендовала присутствующим "активно трудиться", однако использовала для этого более емкий нецензурный синоним.
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Находившиеся в зале люди начали шуметь.
"Ну, видишь, подбодрила ребят", — обратилась Позднякова к другому спикеру на сцене.
При этом девушка сразу же попросила прощения за использование обсценной лексики.
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Ленинградская областьОбщество
Популярные комментарии
Их слишком много - чиновников и чиновниц. Диплом купленный, уважения к людям - 0. Холёная, никогда не работавшая девка учит тех, кто в зале работать. Грустно.
7 декабря, 03:28
Галина Белова
7500012
А чего же запикали её мат ? Значит представителями молодежных добровольческих организаций это слышать было можно , а нам нельзя? ...А давайте все начнём матерится , ведь песни Шнура слушает как раз больше всего молодёжь , а не бабушки и дедушки. Вот так мат и войдёт в наш повседневный разговор . Пока представить себе не возможно , что например дети могут сказать матери за столом , когда обед им очень понравится : - За ись ! Ещё труднее и тяжелее представить , что они скажут когда обед НЕ понравится . Но мы все привыкнем к этому . Так же как начинаем привыкать к английскому сленгу : - Хайп , кек , флекс и ещё многие другие.
6 декабря, 23:01
Филя Ром
5010604
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