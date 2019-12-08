Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Певица Валерия опубликовала фото с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, которые попали в ДТП под Петербургом.
На снимке они втроем сидят в ресторане. Девушке наложили гипс на сломанную руку, а у молодого человека на лице повязка после операции.
Валерия поблагодарила интернет-пользователей за поддержку. Она отметила, что автомобиль восстановлению не подлежит, зато все остались живы.
"В машине было несколько человек, во время инцидента он (Арсений. — Прим. ред.) спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки", — написала артистка в инстаграме.
Она посоветовала подписчикам зимой избегать поездок на автомобиле.
"Дороги слишком опасны. Берегите себя", — написала Валерия.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что машина, на которой ехал Шульгин, врезалась в отбойник. За рулем транспортного средства была его девушка Лиана, она сломала руку. После инцидента молодых людей доставили в больницу в Тосно, где им оказали необходимую помощь.