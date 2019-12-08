Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Певица Певица Валерия опубликовала фото с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, которые попали в ДТП под Петербургом

На снимке они втроем сидят в ресторане. Девушке наложили гипс на сломанную руку, а у молодого человека на лице повязка после операции.

Валерия поблагодарила интернет-пользователей за поддержку. Она отметила, что автомобиль восстановлению не подлежит, зато все остались живы.

"В машине было несколько человек, во время инцидента он (Арсений. — Прим. ред.) спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки", — написала артистка в инстаграме.

Она посоветовала подписчикам зимой избегать поездок на автомобиле.

"Дороги слишком опасны. Берегите себя", — написала Валерия.