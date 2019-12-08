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Сын Валерии попал в аварию под Петербургом
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РИА Новости

Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

19:10 08.12.2019 (обновлено: 19:15 08.12.2019)
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© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтактеАрсений Шульгин
Арсений Шульгин
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтакте
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
В результате происшествия сын артистки получил различные повреждения, его доставили в больницу в Тосно, где сделали операцию.

За рулем была девушка

Инцидент произошел в Ленинградской области. Арсений направлялся в Северную столицу на выступление Валерии, когда автомобиль врезался в барьерное ограждение.
"Они хотели сделать сюрприз маме и ехали на "Дорожное радио", чтобы с нами встретиться там, наверное", — сказал "Звезде" супруг артистки Иосиф Пригожин, добавив, что "сюрпрайз" не удался.
© РИА Новости / Григорий Сысоев Арсений Шульгин
 Арсений Шульгин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Арсений Шульгин
По словам знакомого Арсения Артема Клюшина, за рулем находилась его девушка Лиана. Она попыталась смягчить удар об отбойник, но избежать аварии на мокрой трассе не удалось. Как сказал "Пятому каналу" очевидец ДТП, Лиана сломала руку.

Захотели опробовать трассу

Как рассказал Пригожин, он не знал о том, что сын его супруги едет в Санкт-Петербург. В противном случае он "не допустил бы поездки по зимней дороге". Он назвал такую идею "несусветной глупостью" и заметил, что путешествовать ночью опасно, так как за рулем может захотеться спать.
По его словам, молодым людям нужно было разбить путь на участки и остановиться, чтобы отдохнуть.
"Ну а они захотели опробовать новую трассу. Ну дети, что с них возьмешь. <…> C упрямством ничего не поделаешь, не ругать же их теперь", — отметил Пригожин.
Он добавил, что ему очень тяжело смотреть на фотографии после происшествия. Как подчеркнул продюсер, он рад, что все остались живы.
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Ленинградская областьАрсений ШульгинВалерияШоу-бизнесИосиф ПригожинСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
А я со слепу сначала прочитал, что сын Валерии попал в армию. Чуть не поперхнулся от удивления.
8 декабря, 20:23
Никита Ермаков
850000
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