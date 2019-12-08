Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сын певицы Валерии Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ

В результате происшествия сын артистки получил различные повреждения, его доставили в больницу в Тосно, где сделали операцию.

За рулем была девушка

Инцидент произошел в Ленинградской области . Арсений направлялся в Северную столицу на выступление Валерии , когда автомобиль врезался в барьерное ограждение.

"Они хотели сделать сюрприз маме и ехали на "Дорожное радио", чтобы с нами встретиться там, наверное", — сказал "Звезде" супруг артистки Иосиф Пригожин, добавив , что "сюрпрайз" не удался.

По словам знакомого Арсения Артема Клюшина, за рулем находилась его девушка Лиана. Она попыталась смягчить удар об отбойник, но избежать аварии на мокрой трассе не удалось. Как сказал "Пятому каналу" очевидец ДТП, Лиана сломала руку.

Захотели опробовать трассу

Как рассказал Пригожин , он не знал о том, что сын его супруги едет в Санкт-Петербург. В противном случае он "не допустил бы поездки по зимней дороге". Он назвал такую идею "несусветной глупостью" и заметил, что путешествовать ночью опасно, так как за рулем может захотеться спать.

По его словам, молодым людям нужно было разбить путь на участки и остановиться, чтобы отдохнуть.

"Ну а они захотели опробовать новую трассу. Ну дети, что с них возьмешь. <…> C упрямством ничего не поделаешь, не ругать же их теперь", — отметил Пригожин.