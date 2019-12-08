Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
В результате происшествия сын артистки получил различные повреждения, его доставили в больницу в Тосно, где сделали операцию.
За рулем была девушка
Инцидент произошел в Ленинградской области. Арсений направлялся в Северную столицу на выступление Валерии, когда автомобиль врезался в барьерное ограждение.
По словам знакомого Арсения Артема Клюшина, за рулем находилась его девушка Лиана. Она попыталась смягчить удар об отбойник, но избежать аварии на мокрой трассе не удалось. Как сказал "Пятому каналу" очевидец ДТП, Лиана сломала руку.
Захотели опробовать трассу
Как рассказал Пригожин, он не знал о том, что сын его супруги едет в Санкт-Петербург. В противном случае он "не допустил бы поездки по зимней дороге". Он назвал такую идею "несусветной глупостью" и заметил, что путешествовать ночью опасно, так как за рулем может захотеться спать.
По его словам, молодым людям нужно было разбить путь на участки и остановиться, чтобы отдохнуть.
"Ну а они захотели опробовать новую трассу. Ну дети, что с них возьмешь. <…> C упрямством ничего не поделаешь, не ругать же их теперь", — отметил Пригожин.
Он добавил, что ему очень тяжело смотреть на фотографии после происшествия. Как подчеркнул продюсер, он рад, что все остались живы.