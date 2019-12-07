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Китай выразил протест США из-за вмешательства во внутренние дела
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РИА Новости

Китай выразил протест США из-за вмешательства во внутренние дела

15:14 07.12.2019
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Член Политбюро ЦК КПК, курирующий международные вопросы, Ян Цзечи во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео выразил решительный протест США в связи с их "грубым вмешательством" в дела Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает Центральное телевидение Китая.
"На днях так называемый законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" стал законом, палата представителей конгресса США приняла так называемый законопроект "О правах уйгуров 2019", американские официальные лица, многократно искажая факты, выступали с нападками относительно политической системы и внутренней политики Китая. Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, грубое нарушение международного права и основополагающих принципов международных отношений. Мы выражаем решительный протест и резко осуждаем", - приводит слова Ян Цзечи телеканал.
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Он подчеркнул, что китайская сторона будет и дальше решительно отстаивать государственный суверенитет, а также свои интересы безопасности и развития.
"Китайская сторона настоятельно призывает США четко оценить ситуацию, исправить свои ошибки, немедленно прекратить клевету в отношении Китая и прекратить вмешательство во внутреннюю политику Китая", - подчеркнул Ян Цзечи.
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Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном район
Кроме того, палата представителей конгресса США приняла законопроект о поддержке в Китае уйгуров, чьи права, по мнению американских властей, нарушаются. Чтобы законопроект стал законом, его должен еще принять сенат и подписать президент Дональд Трамп, перспективы этого неясны. Документ предусматривает санкции против китайских чиновников, которые, по мнению властей США, нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
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США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. Ранее США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям. МИД Китая в свою очередь с 4 декабря ввел зеркальные ограничения в отношении американских дипломатов, работающих в Китае.
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Протесты в ГонконгеЯн ЦзечиГонконгКитайСШАВ мире
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