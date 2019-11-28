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РИА Новости

Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге"

02:39 28.11.2019 (обновлено: 10:11 28.11.2019)
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© AFP 2019 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп подписывает документ в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп подписывает документ в Овальном кабинете Белого дома
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также документ о запрете поставок туда полицейской экипировки, говорится в распространенном заявлении.

"Я подписал эти законы из уважения к президенту Си (Цзиньпину. — Прим. ред.), Китаю и народу Гонконга. Мы прибегаем к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", — приводятся слова американского лидера.

Документ корректирует закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с регионом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека там.

Реакция Китая

Министерство иностранных дел Китая пригрозило США встречными шагами. Ведомство назвало новые законы "неприкрытым гегемонистским поведением" и серьезным вмешательством во внутренние дела страны.
"Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США", — говорится в заявлении ведомства.
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В свою очередь, правительство Гонконга также выразило протест против решения американской администрации. Власти региона сожалеют, что США "много раз игнорировали обеспокоенность Гонконга по поводу этих двух законопроектов".
"Эти законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга", — отмечается в заявлении.
Позиции восточных коллег полностью поддержали в Москве.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. За это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, более полутора тысяч госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских.
В итоге власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и стали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты. Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.
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Протесты в ГонконгеДональд ТрампМИД КНРГонконгКитайВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
9 декабря намечена встреча в "нормандском формате". Вот не мешало бы Путину 8 декабря подписать указ "О защите прав человека и демократии на Украине и в Донбассе" в полном соответствии и приверженностью к Минским соглашениям...
28 ноября, 03:29
Deliverance Prison
6120004
России и Китаю тоже пора подписывать законы по Америке. Может у них жизнь наладится. А то ведут себя как последние.
28 ноября, 02:54
Alex Prutkof
5030003
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