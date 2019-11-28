ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге ", а также документ о запрете поставок туда полицейской экипировки, говорится в распространенном заявлении.

"Я подписал эти законы из уважения к президенту Си (Цзиньпину. — Прим. ред.), Китаю и народу Гонконга. Мы прибегаем к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", — приводятся слова американского лидера.

Документ корректирует закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с регионом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека там.

Реакция Китая

Министерство иностранных дел Китая пригрозило США встречными шагами. Ведомство назвало новые законы "неприкрытым гегемонистским поведением" и серьезным вмешательством во внутренние дела страны.

"Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США", — говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь, правительство Гонконга также выразило протест против решения американской администрации. Власти региона сожалеют, что США "много раз игнорировали обеспокоенность Гонконга по поводу этих двух законопроектов".

"Эти законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга", — отмечается в заявлении.

Позиции восточных коллег полностью поддержали в Москве.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. За это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, более полутора тысяч госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских.

В итоге власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.