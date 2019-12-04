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В палате представителей США поддержали уйгуров в КНР
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РИА Новости

В палате представителей США поддержали уйгуров в КНР

03:40 04.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о поддержке в Китае уйгуров, чьи права, по мнению американских властей, нарушаются, свидетельствуют результаты голосования.
Чтобы законопроект стал законом, его должен еще принять сенат и подписать президент Дональд Трамп, перспективы этого неясны.
Законопроект был принят практически единогласно — 407 членов палаты представителей поддержали документ, лишь один высказался против.
Документ предусматривает санкции против китайских чиновников, которые, по мнению властей США, нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Официальные лица КНР на принятие законопроекта пока не отреагировали.
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Как и принятый ранее закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", который уже вступил в силу, этот законопроект может обострить разногласия CША и Китая и повлиять на торговые переговоры между этими странами.
США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. Ранее США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям. Китайский МИД заявлял, что информация о "перевоспитательных лагерях" для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не соответствует действительности.
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Палата представителей СШАКитайСШАВ мире
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