В Совфеде прокомментировали вопрос о выравнивании зарплат учителей

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комитет Совфеда по науке, образованию и культуре обсуждает разные предложения по оплате труда педагогов, вопроса о выравнивании зарплат на повестке нет, сообщила РИА Новости в субботу глава комитета Лилия Гумерова.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на комитет СФ по науке, образованию и культуре сообщала, что верхняя палата российского парламента намерена обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю. Для этого предполагается создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Проработать вопрос предлагается в рамках нацпроекта "Образование".
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"Это не совсем так, обсуждаются разные предложения в рамках исполнения поручения (руководства палаты - ред.) о проработке вопроса по оплате труда педагогов", - пояснила Гумерова. По ее словам, эта работа продолжается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее журналистам, что в АП не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения.
В соответствии с "майскими указами", зарплата учителей должна быть не ниже среднего уровня оплаты труда по региону.