Депутат Госдумы усмотрел страх Порошенко в его словах о Путине

Ранее Порошенко заявил , что обеспокоен предстоящим саммитом в " нормандском формате ", а также посоветовал Зеленскому не доверять Путину и избегать встречи с ним с глазу на глаз.

"Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись", — отметил Белик.

По его мнению, предшественник Зеленского за пять лет со дня подписания Минских соглашений делал все, чтобы ни один из пунктов документа не был выполнен.

"Не выполняя Минские соглашения, Украина ставит крест на прекращении конфликта в Донбассе, а значит, попадает в разряд стран с непогашенными гражданскими конфликтами", — подчеркнул депутат.