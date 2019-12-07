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Депутат Госдумы усмотрел страх Порошенко в его словах о Путине
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РИА Новости

Депутат Госдумы усмотрел страх Порошенко в его словах о Путине

05:14 07.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик усмотрел страх в предостережении экс-президента Украины Петра Порошенко своему преемнику Владимиру Зеленскому от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом парламентарий рассказал в интервью телеканалу RT.
Ранее Порошенко заявил, что обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате", а также посоветовал Зеленскому не доверять Путину и избегать встречи с ним с глазу на глаз.
"Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись", — отметил Белик.
По его мнению, предшественник Зеленского за пять лет со дня подписания Минских соглашений делал все, чтобы ни один из пунктов документа не был выполнен.
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"Не выполняя Минские соглашения, Украина ставит крест на прекращении конфликта в Донбассе, а значит, попадает в разряд стран с непогашенными гражданскими конфликтами", — подчеркнул депутат.
Он добавил, что в такой ситуации Киеву не удастся вступить в Евросоюз и, тем более, в НАТО.
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Ситуация на УкраинеДмитрий БеликПетр ПорошенкоГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСевастопольРоссияВ мире
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