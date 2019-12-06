Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один

Кроме того, экс-президент посоветовал Зеленскому не включать в общую повестку "нормандского саммита" газовый вопрос, чтобы "не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке".

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на ее полях может состояться двусторонняя встреча Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ее формат определят ближе к саммиту в Париже.