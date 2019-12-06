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Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один
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РИА Новости

Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один

11:29 06.12.2019 (обновлено: 16:38 06.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предстоящим саммитом "нормандской четверки" и советует действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским лидером Владимиром Путиным.
"Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным", — написал Порошенко в блоге для издания "Украинская правда".
Кроме того, экс-президент посоветовал Зеленскому не включать в общую повестку "нормандского саммита" газовый вопрос, чтобы "не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке".
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на ее полях может состояться двусторонняя встреча Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ее формат определят ближе к саммиту в Париже.
Он-то научит
16:38
Он-то научит
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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6 декабря, 11:59
vvab6
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6 декабря, 11:47
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