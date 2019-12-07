РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-07T18:09+0300
https://ria.ru/20191207/1562076664.html
Виртуальный "Музей исчезнувших картин" возродил утерянные шедевры
https://cdn22.img.ria.ru/images/156209/93/1562099305_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2c54b2cbff49d38a95be7e06ea1ed63c.jpg
РИА Новости

Виртуальный "Музей исчезнувших картин" возродил утерянные шедевры

18:09 07.12.2019
848
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрезентация проекта "России сегодня" "Музей исчезнувших картин"
Презентация проекта России сегодня Музей исчезнувших картин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Исчезнувшие и утраченные шедевры живописи, стоимостью в нескольких миллионов евро, возродили в рамках VR-проекта РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
Презентация прошла в Музее современной истории России. Почти 20 работ мастеров русского искусства – от древних икон до картин XIX – XX веков, теперь можно увидеть при помощи очков виртуальной реальности.
"За свою историю человечество лишилось сотен тысяч полотен, икон, шедевров архитектуры. Мы использовали российские и международные реестры, старые каталоги Росохранкультуры, базу МВД. Какие-то работы мы нашли в каталогах в черно-белом варианте и возвращали им цвет с использованием нейросети, – отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. – Нам важно не просто показать утраченные шедевры, а рассказать историю их исчезновения. Поэтому это журналистское исследование, перформанс и цифровое возрождение одновременно".
В виртуальной экспозиции – уничтоженные, сожженные, украденные или пропавшие во время боевых действий иконы, работы кисти Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева на презентации проекта "Музей исчезнувших картин"
Презентация проекта России сегодня Музей исчезнувших картин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева на презентации проекта "Музей исчезнувших картин"
"Мы давно знаем команду РИА как людей, неравнодушных к истории и культурному наследию нашей страны, – сказала генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова. – Агентство является генеральным партнером нашей новой экспозиции, отражающей период от перестройки для наших дней, и регулярно предоставляет материалы для ее обновления. В преддверии 75-й годовщины Победы мы также запустили совместный проект"
Также она подчеркнула, что "Музей исчезнувших картин" стал логичным продолжением разносторонней просветительской деятельности агентства.
"Этот проект позволяет в увлекательной и современной форме подать информацию, заинтересовать изучением нашей культуры не только россиян, но и иностранцев", – добавила Великанова.
Каждый экспонат сопровождается аудио записью с рассказом об истории создания произведения, ситуации, в которой оно было утеряно. Интерактивные элементы по бокам картины, которые появляются, когда виртуальный посетитель надевает VR-очки, раскрывают замысел художника, "озвучивают" интересные факты о полотне.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДиректор культурной платформы "Синхронизация" Мария Бородецкая на презентации VR-проекта РИА Новости "Музей исчезнувших картин" в Государственном центральном музее современной истории России.
Директор культурной платформы Синхронизация Мария Бородецкая на презентации VR-проекта РИА Новости Музей исчезнувших картин в Государственном центральном музее современной истории России.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Директор культурной платформы "Синхронизация" Мария Бородецкая на презентации VR-проекта РИА Новости "Музей исчезнувших картин" в Государственном центральном музее современной истории России.
По словам директора культурной платформы "Синхронизация" Марии Бородецкой, которая на презентации прочитала лекцию "Преступления против картин", обычно сам факт исчезновения или повреждения шедевра обсуждают больше, чем художественные достоинства утраченного полотна.
"Это неправильно, мы не всегда понимаем, что потерял мир, если в нем стало на одну картину Васнецова меньше. Здорово, что “Музей исчезнувших картин” решает эту проблему. Его посетители могут подробно рассмотреть скандально известные работы и в то же время понять замысел художника благодаря гиду в приложении. Так память о важных произведениях сохраняется, а и искусство становится ближе и доступнее", – уверена она.
В работе над проектом участвовали музеи, искусствоведы, специалисты Министерства культуры РФ. Чтобы воссоздать полотна в точности, были найдены репродукции и фотографии, записки и письма, в которых упоминались работы, а также собирались истории об исчезнувших образцах русского искусства.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители на презентации VR-проекта РИА Новости
Посетители на презентации VR-проекта РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетители на презентации VR-проекта РИА Новости
Отдельной частью проекта стала VR-реконструкция уникального памятника русского зодчества — Успенской церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в 2018 году.
Суммарная стоимость произведений, представленных на VR- реконструкции, составляет несколько миллионов евро.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители на презентации VR-проекта РИА Новости "Музей исчезнувших картин" в Государственном центральном музее современной истории России
Посетители на презентации VR-проекта РИА Новости Музей исчезнувших картин в Государственном центральном музее современной истории России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетители на презентации VR-проекта РИА Новости "Музей исчезнувших картин" в Государственном центральном музее современной истории России
Ранее проект представили на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме и на Международном форуме добровольцев в Сочи. Тогда "Музей утерянных картин" протестировали и высоко оценили деятели культуры и представители власти.
"Здорово посмотреть на те картины, которые украдены, сожжены и стали недоступны для обозрения в реальной действительности. Хороший проект", – поделился впечатлениями первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Идея понятная, очень симпатичная. Весьма познавательно даже для тех, кто этим в жизни практически не занимается. Это очень востребовано", – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавный хранитель Русского музея Ольга Бабина во время презентации проекта "Музей исчезнувших картин" на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Главный хранитель Русского музея Ольга Бабина во время презентации проекта Музей исчезнувших картин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Главный хранитель Русского музея Ольга Бабина во время презентации проекта "Музей исчезнувших картин" на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
"Те, кто не любит читать, для кого больше 140 знаков – лонгрид, их надо, конечно, заманивать всеми доступными способами", – отметил министр культуры Владимир Мединский.
"Такие проекты очень нужны и должны быть востребованы, поскольку дают возможность, не выходя из дома, получить представление о невероятных шедеврах", – считает председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель на презентации VR-проекта РИА Новости
Посетитель на презентации VR-проекта РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетитель на презентации VR-проекта РИА Новости
"Такие проекты виртуальной реальности идут во благо. Здорово, что этот проект может увидеть каждый, просто скачав приложение", – добавил пианист, Народный артист России Денис Мацуев.
Музей современной истории России (до 1998 года Музей Революции) – один из самых крупных музеев новейшей истории в мире. Его экспозиция отражает события со второй половины XIX века до наших дней. Музей расположен в самом центре столицы, на Тверской улице, в здании, которое является архитектурным памятником русского классицизма конца XVIII века.
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
3 декабря, 08:00Культура
"Я художник, я так вижу". Гейнсборо — впервые в России
801000
КультураВалерия ВаснецоваЮлиана СлащеваИсаак ЛевитанАрхип КуинджиТатьяна ГоликоваВладимир МединскийДенис МацуевВасилий ВерещагинКонстантин КоровинСергей КириенкоМоскваИлья РепинРоссия
Рекомендуем
Церемония награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
Топурия посоветовала Паулсу ценить любовь зрителей
Британский дирижер Роберт Эймс
Стала известна программа первого концерта Sound up prime в "Зарядье"
Полет в Ригу
Сюткин объяснил реакцию Гагариной на поведение участника шоу "Голос"
Кадр из фильма Карнавальная ночь
Мировую и советскую классику покажут в киноцентре "Октябрь"
Зрители в кинотеатре
Названы самые популярные актеры года
Кадр из фильма Мулан(2020)
Зрителей разочаровал новый трейлер фильма "Мулан" без дракона Мушу
Кадр из фильма Рождество на двоих
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Газовое оборудование в Львовской области Украины
"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Эксперт оценил шансы российских картин на попадание в номинацию Золотого глобуса
Эксперт оценил шансы российских кинокартин на "Золотом глобусе"
Лежащая женщина
Жителям французской коммуны запретили умирать дома по выходным
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Владимир Познер на презентации книги Елены Чекаловой Ешьте! в Bosco-доме в Сочи
Познер представил на ярмарке non/fiction свою новую книгу об Испании
Певица София Ротару
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:22СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
08:11В Одинцово загорелось деревянное здание на площади 400 метров
07:41Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Лента новостейМолния