Виртуальный "Музей исчезнувших картин" возродил утерянные шедевры

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Исчезнувшие и утраченные шедевры живописи, стоимостью в нескольких миллионов евро, возродили в рамках VR-проекта РИА Новости "Музей исчезнувших картин".

Презентация прошла в Музее современной истории России. Почти 20 работ мастеров русского искусства – от древних икон до картин XIX – XX веков, теперь можно увидеть при помощи очков виртуальной реальности.

"За свою историю человечество лишилось сотен тысяч полотен, икон, шедевров архитектуры. Мы использовали российские и международные реестры, старые каталоги Росохранкультуры, базу МВД. Какие-то работы мы нашли в каталогах в черно-белом варианте и возвращали им цвет с использованием нейросети, – отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. – Нам важно не просто показать утраченные шедевры, а рассказать историю их исчезновения. Поэтому это журналистское исследование, перформанс и цифровое возрождение одновременно".

В виртуальной экспозиции – уничтоженные, сожженные, украденные или пропавшие во время боевых действий иконы, работы кисти Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева на презентации проекта "Музей исчезнувших картин" © РИА Новости / Евгений Одиноков Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева на презентации проекта "Музей исчезнувших картин"

"Мы давно знаем команду РИА как людей, неравнодушных к истории и культурному наследию нашей страны, – сказала генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова. – Агентство является генеральным партнером нашей новой экспозиции, отражающей период от перестройки для наших дней, и регулярно предоставляет материалы для ее обновления. В преддверии 75-й годовщины Победы мы также запустили совместный проект"

Также она подчеркнула, что "Музей исчезнувших картин" стал логичным продолжением разносторонней просветительской деятельности агентства.

"Этот проект позволяет в увлекательной и современной форме подать информацию, заинтересовать изучением нашей культуры не только россиян, но и иностранцев", – добавила Великанова.

Каждый экспонат сопровождается аудио записью с рассказом об истории создания произведения, ситуации, в которой оно было утеряно. Интерактивные элементы по бокам картины, которые появляются, когда виртуальный посетитель надевает VR-очки, раскрывают замысел художника, "озвучивают" интересные факты о полотне.

По словам директора культурной платформы "Синхронизация" Марии Бородецкой, которая на презентации прочитала лекцию "Преступления против картин", обычно сам факт исчезновения или повреждения шедевра обсуждают больше, чем художественные достоинства утраченного полотна.

"Это неправильно, мы не всегда понимаем, что потерял мир, если в нем стало на одну картину Васнецова меньше. Здорово, что “Музей исчезнувших картин” решает эту проблему. Его посетители могут подробно рассмотреть скандально известные работы и в то же время понять замысел художника благодаря гиду в приложении. Так память о важных произведениях сохраняется, а и искусство становится ближе и доступнее", – уверена она.

В работе над проектом участвовали музеи, искусствоведы, специалисты Министерства культуры РФ. Чтобы воссоздать полотна в точности, были найдены репродукции и фотографии, записки и письма, в которых упоминались работы, а также собирались истории об исчезнувших образцах русского искусства.

Отдельной частью проекта стала VR-реконструкция уникального памятника русского зодчества — Успенской церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в 2018 году.

Суммарная стоимость произведений, представленных на VR- реконструкции, составляет несколько миллионов евро.

Ранее проект представили на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме и на Международном форуме добровольцев в Сочи. Тогда "Музей утерянных картин" протестировали и высоко оценили деятели культуры и представители власти.

"Здорово посмотреть на те картины, которые украдены, сожжены и стали недоступны для обозрения в реальной действительности. Хороший проект", – поделился впечатлениями первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Идея понятная, очень симпатичная. Весьма познавательно даже для тех, кто этим в жизни практически не занимается. Это очень востребовано", – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Те, кто не любит читать, для кого больше 140 знаков – лонгрид, их надо, конечно, заманивать всеми доступными способами", – отметил министр культуры Владимир Мединский.

"Такие проекты очень нужны и должны быть востребованы, поскольку дают возможность, не выходя из дома, получить представление о невероятных шедеврах", – считает председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва.

"Такие проекты виртуальной реальности идут во благо. Здорово, что этот проект может увидеть каждый, просто скачав приложение", – добавил пианист, Народный артист России Денис Мацуев.