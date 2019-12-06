Минэнерго ответило на критику Матвиенко из-за "умных" счетчиков

"По плану-графику подготовки актов, утвержденному правительством РФ 8 апреля 2019 года, основополагающие подзаконные акты были разработаны Минэнерго России и внесены в установленном порядке в правительство РФ", - заявило Минэнерго.

Ведомство отмечает, что проект постановления правительства, который определяет перечень функций интеллектуальной системы учета, был разработан в установленные сроки. Он прошел межведомственное согласование и был внесен в правительство в августе. Затем проект был доработан и направлен в правительство РФ 1 ноября. Данный проект также определяет правила присоединения счетчиков к интеллектуальной системе учета и требования по защите информации.