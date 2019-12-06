Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках

"Мы в свое время аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием систем учета электрической энергии в России. И что затем? Мы нашли компромисс, вроде все приняли. А дальше тишина — ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?" — сказала Матвиенко.