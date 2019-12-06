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Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
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РИА Новости

Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках

17:20 06.12.2019 (обновлено: 06:55 07.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минэнерго должен понести наказание за то, что его ведомство не подготовило вовремя подзаконные акты к закону об "умных счетчиках", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На совещании со статс-секретарями она отметила, что сейчас 65 процентов подзаконных актов, которые должно готовить правительство, принимаются с нарушением сроков. В том числе речь шла и о законе об "умных счетчиках", который должен вступить в силу с 1 июля следующего года.

"Мы в свое время аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием систем учета электрической энергии в России. И что затем? Мы нашли компромисс, вроде все приняли. А дальше тишина — ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?" — сказала Матвиенко.

По ее словам, за это министру следует назначить административное наказание.
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"Или хотя бы один замминистра должен за это отвечать. Ну накажите хотя бы одного показательно", — добавила Матвиенко, отметив, что сроки подготовки подзаконных актов зачастую срываются по всем направлениям.

Она предположила, что теперь правительство внесет в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках в силу, и заявила, что парламент не будет его принимать.
"Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства", — заключила Матвиенко.
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад. В соответствии с ним с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание "умных" систем включат в тариф.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство энергетики РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Еще забыли поставить счетчики на вдыхаемый кислород и выдыхаемый углекислый газ а между ними врезать лямбда зонд , что бы экологию сохранить.
6 декабря, 18:19
iigor123-ermakov
3341808049
Пару лет назад поставили нам эти счетчики. У нас страна такая, что они не работают, а недавно у меня пропал свет. Глянул, а счетчик не работает. Грохнул тихонько по нему и о чудо, заработал. Какие они" умные"
6 декабря, 17:44
Ю.Юрий .
2017516025
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