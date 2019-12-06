"Россети" готовы устанавливать "умные" счетчики с июля 2020 года

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Россети" готовы с 1 июля 2020 года устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии при новых подключениях или замене старых счетчиков, сообщает компания.
Ранее в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании со статс-секретарями заявила, что сроки подготовки подзаконных актов зачастую срываются. Спикер не исключила, что правительство внесет в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках. Однако Совфед, по ее словам, принимать его не будет, так как "Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства".
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"Компания "Россети" готова к установке с 1 июля 2020 приборов учета при новых подключениях или замене вышедшего из строя оборудования, строго в соответствии с федеральным законом", - сообщает компания.
В зоне ответственности "Россетей" находятся юридические лица и физические лица, проживающие в частном секторе. Потребителям в многоквартирных жилых домах должны устанавливать гарантирующие поставщики.
В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в РФ интеллектуальных систем учета электроэнергии. Такие системы включают в себя, в частности, "умные счетчики", способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей.
Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание "умных" систем будут включены в тариф.