РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T19:19+0300
https://ria.ru/20191206/1562076614.html
"Россети" готовы устанавливать "умные" счетчики с июля 2020 года
https://cdn25.img.ria.ru/images/155717/67/1557176759_0:139:2959:1803_1036x0_80_0_0_6bf797132e47e693bcba8490756343cb.jpg
РИА Новости

"Россети" готовы устанавливать "умные" счетчики с июля 2020 года

19:18 06.12.2019 (обновлено: 19:19 06.12.2019)
4158
© РИА Новости / Антон ДенисовУстановка умных счетчиков
Установка умных счетчиков
© РИА Новости / Антон Денисов
Установка умных счетчиков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Россети" готовы с 1 июля 2020 года устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии при новых подключениях или замене старых счетчиков, сообщает компания.
Ранее в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании со статс-секретарями заявила, что сроки подготовки подзаконных актов зачастую срываются. Спикер не исключила, что правительство внесет в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках. Однако Совфед, по ее словам, принимать его не будет, так как "Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства".
Умные счетчики
27 ноября, 06:10
Эксперт рассказал о функционале "умных" электросчетчиков
"Компания "Россети" готова к установке с 1 июля 2020 приборов учета при новых подключениях или замене вышедшего из строя оборудования, строго в соответствии с федеральным законом", - сообщает компания.
В зоне ответственности "Россетей" находятся юридические лица и физические лица, проживающие в частном секторе. Потребителям в многоквартирных жилых домах должны устанавливать гарантирующие поставщики.
В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в РФ интеллектуальных систем учета электроэнергии. Такие системы включают в себя, в частности, "умные счетчики", способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей.
Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание "умных" систем будут включены в тариф.
Электрик устанавливает современные электросчетчики
5 августа, 13:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Что такое "умные счетчики" и на каких условиях их устанавливают в Москве
6014349
Обсудить 1
РоссетиЖКХВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Настил с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире
Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием организации стран-экспортеров нефти в Вене
Новак раскрыл подробности переговоров России и Украины по газу
Автомобиль полиции на дороге
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Михаил Каабак
Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
Общественный туалет в Московском метрополитене
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил разобраться в истории семьи, воспитывающей 36 детей
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Украина поставила России условия по газовому спору
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
Пилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
Откровения летчиков о том, чего не знают пассажиры
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Новогоднее оформление Москвы
Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния