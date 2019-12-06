"Россети" готовы устанавливать "умные" счетчики с июля 2020 года

"Компания "Россети" готова к установке с 1 июля 2020 приборов учета при новых подключениях или замене вышедшего из строя оборудования, строго в соответствии с федеральным законом", - сообщает компания.

Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание "умных" систем будут включены в тариф.