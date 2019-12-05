МИД Украины вызвал посла Казахстана после слов Токаева о Крыме

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента Касым-Жомарта Токаева о возвращении Крыма в состав России.
Ранее глава государства заявил, что в Нур-Султане не считают становление полуострова российским аннексией.
4 декабря, 16:12Президента Казахстана пригласили посетить Крым
Украинские дипломаты выразили обеспокоенность позицией казахстанских властей по поводу Крыма.
Присоединение Крыма
Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.
Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.