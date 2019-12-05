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2019-12-05T19:58+0300
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МИД Украины вызвал посла Казахстана после слов Токаева о Крыме
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РИА Новости

МИД Украины вызвал посла Казахстана после слов Токаева о Крыме

18:35 05.12.2019 (обновлено: 19:58 05.12.2019)
6962
© Радио Sputnik Елизавета СемигинаВид на Балаклаву
Вид на Балаклаву
© Радио Sputnik Елизавета Семигина
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента Касым-Жомарта Токаева о возвращении Крыма в состав России.
Ранее глава государства заявил, что в Нур-Султане не считают становление полуострова российским аннексией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
4 декабря, 16:12
Президента Казахстана пригласили посетить Крым
Украинские дипломаты выразили обеспокоенность позицией казахстанских властей по поводу Крыма.

Присоединение Крыма

Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.
Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.
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Нур-СултанСитуация на УкраинеКасым-Жомарт ТокаевМИД УкраиныДмитрий ПесковВладимир ПутинКрымРоссияКазахстанУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну вызвал, ну выразил, и что? Да ничего! Казахстан (в отличии от Украины) является независимым государством со своей, отличной от другого, точкой зрения и взглядов на вопросы Крыма. Так что ничего от этого не поменяется.
5 декабря, 18:43
JCJonnJr Carter
3220000
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