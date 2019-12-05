Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

СК опубликовал фото с места нападения насильника на врача в Саратове

СК опубликовал фото с места нападения насильника на врача в Саратове

Мужчина был неоднократно судим и имел непогашенную судимость. Он сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж. Вину насильник признал.