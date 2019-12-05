Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Суд приговорил мужчину, который изнасиловал врача в Саратове, к 5,5 года лишения свободы в колонии особого режима, сообщается на сайте СК России.
По данным следствия, 16 сентября врач поликлиники Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальном. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По пути в безлюдном месте он схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, предполагаемого насильника арестовали до 16 ноября. СК России 13 ноября сообщил о передаче дела в суд для рассмотрения по существу.
17 сентября, 18:07СК опубликовал фото с места нападения насильника на врача в Саратове
Мужчина был неоднократно судим и имел непогашенную судимость. Он сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж. Вину насильник признал.
"Признан виновным в совершении преступления <...> "изнасилование" <...>. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр. Представитель областного Минздрава Александр Колоколов рассказывал РИА Новости, что врач была госпитализирована, ей оказали необходимую помощь, в том числе психологическую.