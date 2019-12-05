РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T02:40+0300
https://ria.ru/20191205/1562011177.html
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове
https://cdn25.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ad5774a4b1d0b230579f94794ece7d0b.jpg
РИА Новости

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

15:57 05.12.2019 (обновлено: 02:40 06.12.2019)
76785
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Суд приговорил мужчину, который изнасиловал врача в Саратове, к 5,5 года лишения свободы в колонии особого режима, сообщается на сайте СК России.
По данным следствия, 16 сентября врач поликлиники Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальном. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По пути в безлюдном месте он схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, предполагаемого насильника арестовали до 16 ноября. СК России 13 ноября сообщил о передаче дела в суд для рассмотрения по существу.
Место нападения насильника на врача в Саратове
17 сентября, 18:07
СК опубликовал фото с места нападения насильника на врача в Саратове
Мужчина был неоднократно судим и имел непогашенную судимость. Он сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж. Вину насильник признал.

"Признан виновным в совершении преступления <...> "изнасилование" <...>. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр. Представитель областного Минздрава Александр Колоколов рассказывал РИА Новости, что врач была госпитализирована, ей оказали необходимую помощь, в том числе психологическую.
309121723157
Обсудить 50
Следственный комитет РФСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Всего 5 лет судимому?
5 декабря, 16:02
elya.velichutina
116112103
Абсолютно доказанное преступление, никакой ошибки, извращённый умысел. Надо 20 лет ему за это дать, чтобы там и подох.
5 декабря, 18:07
EEElena Elena
10300000
Рекомендуем
Сотрудники полиции
В Мордовии росгвардейцы спасли попавшего в ДТП водителя
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Виктор Бут предсказал США Майдан в 2020 году
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Банкноты номиналом 1000 гривен
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
ГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД хочет отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Младенец
В Подмосковье родился мальчик Король Лев
Российский предприниматель Виктор Бут
Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Лента новостейМолния