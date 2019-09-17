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РИА Новости

В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача

06:16 17.09.2019 (обновлено: 15:07 17.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Саратовской области мужчина изнасиловал участкового врача, которая шла к пациенту, сообщает региональное СК.
Инцидент произошел во вторник в поселке Завокзальный. Доктор попросила прохожего помочь найти нужный дом, но тот, убедившись, что поблизости никого нет, напал на женщину.
Подозреваемого задержали, им оказался мужчина без определенного места жительства 1964 года рождения.
Возбуждено уголовное дело.
Автомобиль скорой медицинской помощи
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Саратовская областьСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Я уже писал, что при либеральных законах и попустительстве пенсионера Путина и его чиновников, в стране происходит полнейший беспредел.
17 сентября, 07:15
ВЛВлад Лиходеев
1163040141
Нужен закон о самообороне, чтобы слабый мог пырнуть ножом атакующего, стрельнуть в упор травматом, завалить, и чтобы за это НИЧЕГО НЕ БЫЛО. Вот если бы эта девушка, обороняясь, имела право зарезать насмерть урода, то было бы гораздо проще.
17 сентября, 09:15
Евген Сергеев
174130114
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