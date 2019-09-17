В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Саратовской области мужчина изнасиловал участкового врача, которая шла к пациенту, сообщает региональное СК.
Инцидент произошел во вторник в поселке Завокзальный. Доктор попросила прохожего помочь найти нужный дом, но тот, убедившись, что поблизости никого нет, напал на женщину.
Подозреваемого задержали, им оказался мужчина без определенного места жительства 1964 года рождения.
Возбуждено уголовное дело.
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