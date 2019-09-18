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РИА Новости

Обвиняемый в изнасиловании врача житель Саратова признал вину

14:09 18.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Саратова, обвиняемый в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, признал вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, около 17.30 (16.30 мск) в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил доктора за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
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Следователи во вторник задержали по подозрению в изнасиловании 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр.
"Следователями СК России на основе собранных по делу доказательств предъявлено обвинение… 55-летнему ранее судимому мужчине. Вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью. В ходе проведенной проверки его показаний на месте мужчина рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее представитель областного минздрава Александр Колоколов рассказал РИА Новости, что жертва преступления госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Он назвал это преступление вопиющим.
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