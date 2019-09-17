Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T14:00Z
https://ria.ru/20190917/1558769054.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150475/21/1504752136_0:169:3071:1896_1036x0_80_0_0_bc930eff51fcd580fea694eaeeb0dfce.jpg
РИА Новости

В Саратове госпитализировали врача, которую изнасиловали по пути к пациенту

14:00 17.09.2019
2145
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Коридор в больнице. Архивное фото
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врач, которая подверглась изнасилованию по пути к пациенту в Саратове, госпитализирована, ей оказывается необходимая психологическая помощь, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
По данным СУСК по региону, около 17.30 (16.30 мск) в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", подозреваемый разыскивается.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
21 августа, 12:16РИА Новости
В Москве пациент напал на врача спустя месяц после выписки
"Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги, делаем все, чтобы ей помочь справиться с ее бедой… Она госпитализирована, всю необходимую помощь получает в полном объеме, в том числе психологическую", - сказал собеседник агентства.
Колоколов назвал это преступление вопиющим.
"Подобное отношение к медицинским работникам, исполняющим свои служебные обязанности, помогающим людям победить болезнь и вылечиться, может привести к тому, что скоро врачей не останется вообще. Отдельным представителям общества необходимо пересмотреть свои взгляды в отношении медработников", - заявил он.
Автомобиль скорой помощи
16 января, 03:38РИА Новости
Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь
"Уверен, что правоохранительные и следственные органы предпримут все необходимые действия, чтобы данное лицо, совершившее противоправные действия в отношении нашей коллеги, понесло справедливое и заслуженное наказание", - добавил он.
1005250
Обсудить 3
СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
СМИ рассказали о серьезной операции, перенесенной Заворотнюк
РИА
Новости
Вид на Ялту
В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале не смогли найти авторов рекламы автомойки с изображением Обамы
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
В санатории назвали стоимость "шоколадных" ванн после истории с чиновницей
Лента
новостей
Муфтий Ингушетии Иса Хамхоев
Верховный суд Ингушетии ликвидировал муфтият республики
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Делегация Украины в ОБСЕ вновь попыталась лишить слова представителя Крыма
Статуя Фемиды в суде
В Смоленске предстанет перед судом банда, грабившая в семи регионах
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
Космонавт рассказал о нештатной ситуации при возвращении "Союза МС-11"
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко
Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбой и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
14:55"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%
Лента новостейМолния