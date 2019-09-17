В Саратове госпитализировали врача, которую изнасиловали по пути к пациенту

САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врач, которая подверглась изнасилованию по пути к пациенту в Саратове, госпитализирована, ей оказывается необходимая психологическая помощь, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

По данным СУСК по региону, около 17.30 (16.30 мск) в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", подозреваемый разыскивается.

"Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги, делаем все, чтобы ей помочь справиться с ее бедой… Она госпитализирована, всю необходимую помощь получает в полном объеме, в том числе психологическую", - сказал собеседник агентства.

Колоколов назвал это преступление вопиющим.

"Подобное отношение к медицинским работникам, исполняющим свои служебные обязанности, помогающим людям победить болезнь и вылечиться, может привести к тому, что скоро врачей не останется вообще. Отдельным представителям общества необходимо пересмотреть свои взгляды в отношении медработников", - заявил он.