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В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии
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РИА Новости

В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии

07:13 05.12.2019 (обновлено: 16:21 05.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Германии приведет "в темноту", заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин телеканалу RT.
Ранее немецкий МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии. В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура столицы Германии позже сообщила, что по подозрению в убийстве задержали 49-летнего гражданина России.
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"Конечно, все это может привести только к деструктивным отношениям. Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определенной степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией", — отметил парламентарий.
Однако, по его мнению, немецкий народ добродушно относится к российскому.
Здание посольства России в Берлине
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Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В свою очередь, заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости подчеркнул, что для обвинений нужны доказательства. По словам депутата, в Германии есть "определенные лица", которые пытаются испортить отношения этой страны с Россией.
Об отсутствии доказательств причастности российских госструктур к делу об убийстве гражданина Грузии заявил также и посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Также ситуацию прокомментировали в Совфеде. Зампред верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов отметил, что у Москвы есть все основания применить ответные меры, если высылаемые сотрудники посольства являются дипломатами, а не техническим персоналом.
Депутат Бундестага ФРГ Робби Шлунд
4 декабря, 20:50
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов из Германии фарсом
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Обсудить 34
Убийство гражданина Грузии в БерлинеЮрий ШвыткинСергей Нечаев (дипломат)Алексей ЧепаСовет Федерации РФАндрей КлимовГерманияРоссияГрузияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Нас пинают только по тому что мы сами позволяем так поступать с нами.Действовать надо такими же дикими методами как Германия Англия и Америка.Они у нас двух дипломатов а мы их четыре и так далее.
5 декабря, 12:42
sstry1967
20010011
А если бы дипломат любой страны был бы причастен к убийству человека у нас в России, Вы бы что сделали? Я считаю, если представлены доказательства причастности - все правильно немцы сделали!
5 декабря, 07:37
AMAndrey Mixas
161213145
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