В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии

"Конечно, все это может привести только к деструктивным отношениям. Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определенной степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией", — отметил парламентарий.