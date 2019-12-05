"Мы можем поладить". НАТО планирует отказаться от "российской угрозы"

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На саммите НАТО президенты Франции и США призывали союзников к диалогу с Россией. Эммануэль Макрон сказал, что без Москвы невозможно выстраивать новую архитектуру безопасности Европы. Дональд Трамп не исключил продления договора СНВ-3. Что означают эти заявления, разбиралось РИА Новости.

Самый большой сосед НАТО

"Стратегический диалог с Россией крайне необходим, если мы заинтересованы в стабильной Европе. Мы живем в новой исторической ситуации, и надо выработать новую повестку", — подчеркнул Макрон на встрече с Трампом в рамках юбилейного саммита НАТО, завершившегося 4 декабря в Лондоне.

Глава Белого дома не во всем соглашался с собеседником и назвал неуважительными его высказывания о "смерти мозга НАТО". Но слова о важности диалога с Москвой поддержал.

"Думаю, мы способны поладить с Россией. У нас с вами похожая точка зрения. Российский народ это тоже хотел бы увидеть", — отметил Трамп.

И указал конкретные направления взаимодействия: "Вашингтон и Москва могут заключить ядерное соглашение. Не исключено, что на каком-то этапе добавим к нему Китай. Я уже обсуждал это с Путиным".

Неожиданно двух президентов поддержал глава НАТО Йенс Столтенберг. Он тоже считает, что надо улучшать отношения с Россией. "Это самый большой сосед НАТО и останется таковым. Важно сочетать диалог со сдерживанием Москвы", — уточнил генсек.

Столтенберг предложил начать переговоры с проблемы контроля над вооружениями.

Несмотря на миролюбивый настрой трех высокопоставленных политиков, ни один из них не упомянул, что инициатором расторжения многих международных договоров были США.

© REUTERS / Yves Herman Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Уотфорде © REUTERS / Yves Herman Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Уотфорде

Прибалтика, Грузия и Украина против

Пока президенты Франции и США говорили о необходимости контактов с Кремлем, в соседнем зале шел жаркий спор. Тема та же — соседство с Россией, но другие участники: главы государств и министры обороны стран Балтии, Румынии, Польши, Украины и Грузии.

Начали с голосования, считают ли присутствующие в зале Россию самой серьезной угрозой альянсу. Больше половины чиновников подняли руки.

"Можно ли назвать достаточными меры НАТО по охране восточных границ?" — продолжил соцопрос ведущий дискуссии. На этот раз руки подняли единицы, но почва для спора была подготовлена.

Представители Эстонии, Литвы и Латвии призвали альянс проводить больше военных учений, чтобы восточный сосед понимал: Прибалтика под надежной охраной.

"Россия остается основной экзистенциональной угрозой Балтийского региона", — так выразился глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис.

Модератор заметил, что президент Макрон так не считает. Зал в ответ осуждающе загудел.

Мораторий на РСМД

Представителей России на саммите НАТО не было. Владимир Путин в это время находился в Сочи. На совещании по развитию Военно-морского флота он затронул действия альянса, расширение которого назвал "потенциальной угрозой безопасности России".

"В момент создания в НАТО входило 12 государств, сейчас уже 29. Совокупные военные расходы стран альянса составляют более 70 процентов от общемирового объема военных расходов. Но блоковое мышление не может быть хорошим инструментом для эффективных решений", — сказал Путин, подчеркнув, что Россия не раз делала шаги навстречу НАТО.

Один из них — сентябрьское предложение Путина лидерам нескольких десятков государств, включая страны НАТО, ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. В альянсе это восприняли холодно, сославшись на якобы уже развернутые Москвой ракеты такого типа.

Президент Франции вроде бы был готов рассмотреть инициативу российского коллеги. Однако через пару дней Елисейский дворец это опроверг.

"Предложение президента Путина о моратории на развертывание РСМД мы восприняли как основу для дальнейшего обсуждения", — расставил точки над i сам Макрон. И добавил, что "новая архитектура доверия и безопасности в Европе" невозможна без партнерства с Россией.

Впрочем, в Москве на замешательство Макрона не обиделись. Российские политики постоянно говорят, что глава Франции — один из основных сторонников налаживания конструктивного сотрудничества. И за два года своего президентства он не раз это продемонстрировал.

Антироссийская риторика была важным элементом предвыборной кампании Макрона, но после победы на выборах все изменилось. В Елисейском дворце одним из первых он принял именно Путина.

Способствовал возвращению России в ПАСЕ — впрочем, как и руководители других стран Западной Европы.

Почти по всех интервью зарубежным СМИ Макрон упоминает Россию. Французский лидер был основным лоббистом саммита "нормандской четверки", который состоится в Париже 9 декабря.

Предложение вернуть Россию в "Большую семерку" впервые озвучил также Макрон. Его поддержал Трамп, но с оговоркой: начать с приглашения Путина на саммит G-7 в США.

Кроме того, Макрон одним из первых зарубежных лидеров подтвердил, что приедет в Москву на празднование 75-летия Победы.

Начало консультаций

Если пророссийская риторика главы Франции многих в Европе раздражает, но не удивляет, то позиция Трампа стала неожиданностью. Особенно на фоне разворачивающейся в США процедуры импичмента.

На самом деле, многое еще не ясно. Пока речь идет о небольших подвижках в вопросе новых российско-американских соглашений по ядерной безопасности. Так, в преддверии саммита НАТО Госдепартамент анонсировал консультации с Москвой по стратегической стабильности.

"Это может заложить основу для продления Договора СНВ-3", — заявил помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

В России ответили, что всегда выступали за диалог по стратегическим наступательным вооружениям.

© AFP 2019 / Ludovic Marin Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне © AFP 2019 / Ludovic Marin Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне

Новая биполярность и Европа

В общении с Россией Франция и США, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, преследуют разные цели. Так, замдиректора франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ полагает, что Макрон прежде всего стремится укрепить безопасность Европы.

"Президент Франции не раз говорил, что мир движется к новой американо-китайской биполярности. Такой расклад невыгоден Европе, которая утрачивает позиции глобального игрока, подчеркивал Макрон. Поэтому он пытается укрепить европейскую систему безопасности. Но без России это невозможно. И в этом он прав", — объясняет РИА Новости Деланоэ.

Замдиректора центра "Обсерво" считает, что сейчас обстоятельства складываются в пользу Макрона и он вполне резонно берет на себя лидерство в ЕС.

"Неопределенность вокруг Брексита вносит сумятицу. Германия, которая всегда была локомотивом единой Европы, с уходом Меркель может утратить эту роль. Италия погружена в свои проблемы. Остается только Франция. Макрон пытается сохранить и укрепить ЕС. Но, повторю, сделать это без Москвы невозможно", — подчеркивает Деланоэ.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов позитивно оценивает настрой на диалог с Россией. Но отмечает, что реализовать его будет сложно.

"Внутри французского общества много противников вовлечения Парижа в многосторонние форматы. Президенту Франции придется преодолеть серьезное сопротивление, чтобы архитектура европейской безопасности учитывала российские интересы", — сообщил РИА Новости Кортунов.

Что касается заявлений США о возможном продлении договора СНВ-3, эксперт видит в этом желание Трампа представить перед выборами договор как важную внешнеполитическую победу.

"Президенту США не удалось добиться уступок ни от КНДР, ни от Ирана. Нет успехов и в Сирии. А СНВ-3 как раз подходит для того, чтобы предъявить избирателям достижения на внешнеполитическом направлении", — рассуждает Кортунов.

© AP Photo / PA/Steve Parsons Сотрудники полиции рядом с отелем The Grove, где проходит саммит НАТО © AP Photo / PA/Steve Parsons Сотрудники полиции рядом с отелем The Grove, где проходит саммит НАТО

Немаловажным он считает и то, каким образом продлят договор: "Если без изменений, то Трампа раскритикуют внутри страны за то, что не навязал Москве дополнительные условия. Если же это будет новый документ, его придется проводить через конгресс. В условиях, когда палата представителей запустила импичмент, это крайне трудно".

Однако если у США и России есть настрой на продление договора, надо действовать.