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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-05T00:33+0300
https://ria.ru/20191205/1561964760.html
В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
https://cdn22.img.ria.ru/images/154817/76/1548177634_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a490f19fdd5b1b7a4531c6a6bc38e4cc.jpg
РИА Новости

В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники

00:32 05.12.2019 (обновлено: 00:33 05.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЕлочные игрушки в торговом центре ГУМ в Москве
Елочные игрушки в торговом центре ГУМ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рождественские фестивали, самый большой в Европе каток, марафон Дедов Морозов, международные соревнования по зимним видам спорта и много других разнообразных развлечений ждут тех, кто решит провести зимние праздники в одном из регионов России. О том, куда можно отправиться на Новый год - 2020, рассказали в Ростуризме.

Москва: каток с подсветкой, бесплатные музеи и любимый фестиваль

В Москве с 13 декабря по 12 января пройдет масштабный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который жители назвали любимым городским праздником.
На ВДНХ откроется самый большой в Европе каток с искусственным покрытием (более 20 тысяч квадратных метров). Вдоль его центральной аллеи расположится сказочное поле из светящихся елей, подснежников, васильков и незабудок. Вечером там будут включаться разноцветные огни, вмонтированные прямо в ледовое покрытие.
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве
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Во всех столичных парках будут открыты школы для начинающих конькобежцев, секции по фигурному катанию, керлингу, любительскому биатлону, джиббингу, катанию на сноуборде.
Многие московские музеи (около 80-ти) со 2 по 8 января будут работать бесплатно.
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Петербург и Карелия: забег Дедов Морозов, подворье Талви Укко и зимняя рыбалка

Новогодние развлечения в Санкт-Петербурге начнутся с международного забега Дедов Морозов. Марафон стартует на Дворцовой площади. Участники должны будут преодолеть дистанцию в две с половиной тысячи метров.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗабег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
В детской праздничной программе Северной столицы — новогодние елки, шоу, концерты с участием российских и зарубежных исполнителей, выставки, викторины.
Покататься на собачьей или оленьей упряжке, пройтись на снегоходах по снежному полю, отправиться на подледную озерную рыбалку и попариться в бане можно в Ленинградской области и Карелии.
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРезиденция Карельского Деда Мороза Талви Укко
Резиденция Карельского Деда Мороза Талви Укко
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Резиденция Карельского Деда Мороза Талви Укко
Для детей открыто Подворье Талви Укко – резиденция карельского Деда Мороза, где можно познакомиться с его домашними животными и птичьим двором. Там же находится самый большой в России питомник ездовых собак, где живут и катают гостей аляскинские и сибирские хаски, маламуты и самоеды.

На Новый год — в Крым

Зимняя температура в Крыму — 10-15 градусов выше нуля, туристов много, зато цены в ресторанах гораздо ниже.
В Ялте работают музеи, дворцы и выставки. Можно съездить на экскурсию в Массандровский винзавод (с дегустацией), в Ливадийский и другие дворцы, увидеть Ласточкино гнездо.
Новогодние каникулы — хорошее время для посещения севастопольских музеев и Морского аквариума.
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
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Туры по Золотому кольцу

Зимние праздники – идеальное время увидеть величественные просторы, открывающиеся любому гостю Ярославля у слияния Волги с Которослью, выпить медовухи и съесть горячий пирожок на набережной Плеса, покататься на санях и купить симпатичные сувениры в многочисленных лавочках Суздаля.
Для любителей истории – пройтись по Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде или Ипатьевскому монастырю в Костроме, сделать селфи на фоне Золотых ворот во Владимире… Электричкой, поездом, автобусом или на автомобиле можно легко попасть в сказочные места и провести несколько дней среди русской старины.

В Рязани – балы и хоккей в валенках

Рязань стала Новогодней столицей России-2020. Фестиваль музыки и спорта "Катай, Рязань!" откроется там 14 декабря. На специально подготовленной площадке пройдут международные соревнования по джиббингу. 30 сноуборд-атлетов исполнят трюки под сеты диджеев.
© Depositphotos / MAKEEVVLADIMIR.MAIL.RUНовогодние украшения в Рязани
Новогодние украшения в Рязани
© Depositphotos / MAKEEVVLADIMIR.MAIL.RU
Новогодние украшения в Рязани
Гастрономические фестивали "Глинфест" и "ПирожОК" состоятся в начале января. Также гости смогут посетить всероссийский фестиваль огня и света, Новогодние Олимпийские игры, межрегиональный чемпионат по хоккею в валенках, фестиваль зимних забав "Морозоборье". В конце каникул — международный фестиваль джаза и зимний исторический бал "Рождественская сказка".

В Заполярье – за северным сиянием, в Казань – за световым шоу

В Мурманске, Кандалакше и на Ямале как раз во время новогодних каникул можно наблюдать уникальное явление природы – северное сияние.
Северное сияние в Арктике
25 ноября, 08:00Туризм
Лучшие места в России для наблюдения за северным сиянием
В Казанском кремле в конце декабря — праздничное световое шоу на стенах Спасской башни. Еще там продолжится сезон зимней рыбалки на красноперку, плотву, ерша, щуку, а последний месяц зимы порадует ценителей прекрасного оперным фестивалем имени Шаляпина.
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Новый год—2020Зарина ДогузоваРостуризмМаршруты - ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЯмалМоскваПлесВладимирСуздальКрымРязаньКостромаСанкт-ПетербургКарелияКазань
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