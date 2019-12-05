В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники

Елочные игрушки в торговом центре ГУМ в Москве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рождественские фестивали, самый большой в Европе каток, марафон Дедов Морозов, международные соревнования по зимним видам спорта и много других разнообразных развлечений ждут тех, кто решит провести зимние праздники в одном из регионов России. О том, куда можно отправиться на Рождественские фестивали, самый большой в Европе каток, марафон Дедов Морозов, международные соревнования по зимним видам спорта и много других разнообразных развлечений ждут тех, кто решит провести зимние праздники в одном из регионов России. О том, куда можно отправиться на Новый год - 2020, рассказали в Ростуризме.

Москва: каток с подсветкой, бесплатные музеи и любимый фестиваль

В Москве с 13 декабря по 12 января пройдет масштабный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который жители назвали любимым городским праздником.

На ВДНХ откроется самый большой в Европе каток с искусственным покрытием (более 20 тысяч квадратных метров). Вдоль его центральной аллеи расположится сказочное поле из светящихся елей, подснежников, васильков и незабудок. Вечером там будут включаться разноцветные огни, вмонтированные прямо в ледовое покрытие.

Во всех столичных парках будут открыты школы для начинающих конькобежцев, секции по фигурному катанию, керлингу, любительскому биатлону, джиббингу, катанию на сноуборде.

Многие московские музеи (около 80-ти) со 2 по 8 января будут работать бесплатно.

Петербург и Карелия: забег Дедов Морозов, подворье Талви Укко и зимняя рыбалка

Новогодние развлечения в Санкт-Петербурге начнутся с международного забега Дедов Морозов. Марафон стартует на Дворцовой площади. Участники должны будут преодолеть дистанцию в две с половиной тысячи метров.

В детской праздничной программе Северной столицы — новогодние елки, шоу, концерты с участием российских и зарубежных исполнителей, выставки, викторины.

Покататься на собачьей или оленьей упряжке, пройтись на снегоходах по снежному полю, отправиться на подледную озерную рыбалку и попариться в бане можно в Ленинградской области и Карелии.

Для детей открыто Подворье Талви Укко – резиденция карельского Деда Мороза, где можно познакомиться с его домашними животными и птичьим двором. Там же находится самый большой в России питомник ездовых собак, где живут и катают гостей аляскинские и сибирские хаски, маламуты и самоеды.

На Новый год — в Крым

Зимняя температура в Крыму — 10-15 градусов выше нуля, туристов много, зато цены в ресторанах гораздо ниже.

В Ялте работают музеи, дворцы и выставки. Можно съездить на экскурсию в Массандровский винзавод (с дегустацией), в Ливадийский и другие дворцы, увидеть Ласточкино гнездо.

Новогодние каникулы — хорошее время для посещения севастопольских музеев и Морского аквариума.

Туры по Золотому кольцу

Зимние праздники – идеальное время увидеть величественные просторы, открывающиеся любому гостю Ярославля у слияния Волги с Которослью, выпить медовухи и съесть горячий пирожок на набережной Плеса, покататься на санях и купить симпатичные сувениры в многочисленных лавочках Суздаля.

Для любителей истории – пройтись по Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде или Ипатьевскому монастырю в Костроме, сделать селфи на фоне Золотых ворот во Владимире… Электричкой, поездом, автобусом или на автомобиле можно легко попасть в сказочные места и провести несколько дней среди русской старины.

В Рязани – балы и хоккей в валенках

Рязань стала Новогодней столицей России-2020. Фестиваль музыки и спорта "Катай, Рязань!" откроется там 14 декабря. На специально подготовленной площадке пройдут международные соревнования по джиббингу. 30 сноуборд-атлетов исполнят трюки под сеты диджеев.

Гастрономические фестивали "Глинфест" и "ПирожОК" состоятся в начале января. Также гости смогут посетить всероссийский фестиваль огня и света, Новогодние Олимпийские игры, межрегиональный чемпионат по хоккею в валенках, фестиваль зимних забав "Морозоборье". В конце каникул — международный фестиваль джаза и зимний исторический бал "Рождественская сказка".

В Заполярье – за северным сиянием, в Казань – за световым шоу

В Мурманске, Кандалакше и на Ямале как раз во время новогодних каникул можно наблюдать уникальное явление природы – северное сияние.