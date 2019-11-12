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РИА Новости

Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" любимым фестивалем

16:38 12.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля "Путешествие в Рождество" на площади Революции в Москве
Участники фестиваля Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" своим любимым фестивалем, также им нравится "Круг света" и "Московская масленица", говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
Отмечается, что с 7 октября по 11 ноября 2019 года на портале "Активный гражданин" прошло голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о том, поддерживают ли они предложенную программу фестивалей "Московских сезонов" на 2020 год. В голосовании приняли участие 187 342 человека, из которых определенный ответ дали 146 105 человек, остальные затруднились ответить.
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"88,8% участников голосования поддержали программу фестивалей "Московские сезоны" на 2020 год. Отвечая на вопрос, какие городские фестивали нравятся больше всего, участники голосования чаще всего называли "Путешествие в Рождество". Его выбрали 22,84% участников голосования. Второе место занял фестиваль "Круг света" (10,99%), третье – "Московская масленица" (9,11%)", - говорится в материалах.
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