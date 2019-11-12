Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" любимым фестивалем

Отмечается, что с 7 октября по 11 ноября 2019 года на портале "Активный гражданин" прошло голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о том, поддерживают ли они предложенную программу фестивалей "Московских сезонов" на 2020 год. В голосовании приняли участие 187 342 человека, из которых определенный ответ дали 146 105 человек, остальные затруднились ответить.