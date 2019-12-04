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2019-12-04T16:28+0300
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Эксперт оценил идею о введении в России углеродного налога
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РИА Новости

Эксперт оценил идею о введении в России углеродного налога

16:27 04.12.2019 (обновлено: 16:28 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы
Трубы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Государству надо поддерживать инициативы бизнеса по сокращению парниковых газов, вводить прозрачную систему мониторинга выбросов СО2, а не идти по пути введения дополнительных ограничений и обязательств, сообщил РИА Новости менеджер по корпоративному управлению и устойчивому развитию KPMG Владимир Лукин.
Всемирный банк в докладе, опубликованном в среду, рекомендовал России рассмотреть возможность введения "углеродных налогов" или иных механизмов взимания платы за выбросы углерода, говорится в докладе института развития.
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"Применительно к России основными направлениями формирования системы государственного регулирования в первую очередь станет развитие системы мониторинга, отчетности и верификации на основе международных стандартов, которые обеспечивают максимальную сопоставимость, прозрачность и признание результатов количественной оценки выбросов парниковых газов и углеродного следа продукции, а также основанные на лучших мировых практиках механизмы поддержки мероприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощений выбросов парниковых газов – в том числе инструменты зеленого финансирования", - считает Лукин.
Он также отмечает, что Парижское соглашение призывает перейти от ограничений со стороны государства к модели госуправления, где ключевым моментом являются механизмы поддержки добровольных инициатив бизнеса, направленных на минимизацию климатических рисков.
"Вместе с тем существуют объективные риски, связанные с перспективой введения трансграничного углеродного налога в Евросоюзе для стран, не контролирующих выбросы на государственном уровне. Также существует значительная неопределенность в части возможности осуществления сделок по передаче углеродных единиц при реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения СО2 в лесах", - отметил эксперт.
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Ранее в Евросоюзе рассматривали возможность введения дополнительных платежей для стран, где не будут введены углеродные налоги. Эта мера, по мнению европейцев, должна компенсировать дополнительные затраты европейского бизнеса на уплату дополнительных налогов и вложений в технологии, сберегающие климат.
"Последнее десятилетие показало, что инициативы бизнеса в области снижения климатических рисков значительно превосходят амбициозность государственных целей. Достаточно привести пример о том, что бюджет частных инициатив в области углеродного финансирования уже кратно превосходит совокупный объем всех углеродных налогов и платежей в рамках систем государственного регулирования", - добавил Лукин.
Летом председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. В октябре Минэнерго РФ отмечало, что считает целесообразным исключить из проекта Минэкономразвития о парниковых газах углеродный налог. Данная инициатива прорабатывалась в правительстве, но решение о введении налога не было принято.
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