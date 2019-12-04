Эксперт оценил идею о введении в России углеродного налога

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Государству надо поддерживать инициативы бизнеса по сокращению парниковых газов, вводить прозрачную систему мониторинга выбросов СО2, а не идти по пути введения дополнительных ограничений и обязательств, сообщил РИА Новости менеджер по корпоративному управлению и устойчивому развитию KPMG Владимир Лукин.

Всемирный банк в докладе, опубликованном в среду, рекомендовал России рассмотреть возможность введения "углеродных налогов" или иных механизмов взимания платы за выбросы углерода, говорится в докладе института развития.

"Применительно к России основными направлениями формирования системы государственного регулирования в первую очередь станет развитие системы мониторинга, отчетности и верификации на основе международных стандартов, которые обеспечивают максимальную сопоставимость, прозрачность и признание результатов количественной оценки выбросов парниковых газов и углеродного следа продукции, а также основанные на лучших мировых практиках механизмы поддержки мероприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощений выбросов парниковых газов – в том числе инструменты зеленого финансирования", - считает Лукин.

Он также отмечает, что Парижское соглашение призывает перейти от ограничений со стороны государства к модели госуправления, где ключевым моментом являются механизмы поддержки добровольных инициатив бизнеса, направленных на минимизацию климатических рисков.

"Вместе с тем существуют объективные риски, связанные с перспективой введения трансграничного углеродного налога в Евросоюзе для стран, не контролирующих выбросы на государственном уровне. Также существует значительная неопределенность в части возможности осуществления сделок по передаче углеродных единиц при реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения СО2 в лесах", - отметил эксперт.

Ранее в Евросоюзе рассматривали возможность введения дополнительных платежей для стран, где не будут введены углеродные налоги. Эта мера, по мнению европейцев, должна компенсировать дополнительные затраты европейского бизнеса на уплату дополнительных налогов и вложений в технологии, сберегающие климат.

"Последнее десятилетие показало, что инициативы бизнеса в области снижения климатических рисков значительно превосходят амбициозность государственных целей. Достаточно привести пример о том, что бюджет частных инициатив в области углеродного финансирования уже кратно превосходит совокупный объем всех углеродных налогов и платежей в рамках систем государственного регулирования", - добавил Лукин.