Всемирный банк рекомендовал России ввести углеродные налоги

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Всемирный банк рекомендует России рассмотреть возможность введения углеродных налогов или других механизмов взимания платы за выбросы углерода, говорится в докладе института развития.

Отмечается, что подобный вид налогов нужно унифицировать в рамках более широких соглашений о торговле и технологиях и согласовать с перспективными торговыми партнерами.

В частности, предлагается отказаться от непрозрачных субсидий производителям и потребителям, которые могут иметь регрессионную природу и искажать стимулы для эффективного потребления, и заменить их на более адресные денежные трансферты малоимущим и социально уязвимым категориям населения.

Экономисты считают, что при условии необходимой политической поддержки будет важно повысить акцизы на топливо и вводить дифференцированные ставки налога в зависимости от социальных и экологических издержек, связанных с использованием топлива.

"Кроме того, Россия могла бы предпринимать более активные действия в рамках международной повестки в сфере изменения климата, чтобы получить доступ к содействию (в виде технологий, финансовых ресурсов и доступа к рынку) в части диверсификации структуры активов", — считают специалисты Всемирного банка.

По их мнению, Россия также могла бы воспользоваться подобным сотрудничеством, чтобы выводить на глобальный рынок отечественные наукоемкие и экологичные товары и услуги. Отмечается, что недавнее принятие Москвой Парижского соглашения стало обнадеживающим шагом в этом направлении.