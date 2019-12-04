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2019-12-04T16:15+0300
https://ria.ru/20191204/1561955782.html
Всемирный банк рекомендовал России ввести углеродные налоги
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РИА Новости

Всемирный банк рекомендовал России ввести углеродные налоги

14:30 04.12.2019 (обновлено: 16:15 04.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновТрубы в Москве
Трубы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Трубы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Всемирный банк рекомендует России рассмотреть возможность введения углеродных налогов или других механизмов взимания платы за выбросы углерода, говорится в докладе института развития.
Отмечается, что подобный вид налогов нужно унифицировать в рамках более широких соглашений о торговле и технологиях и согласовать с перспективными торговыми партнерами.
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В частности, предлагается отказаться от непрозрачных субсидий производителям и потребителям, которые могут иметь регрессионную природу и искажать стимулы для эффективного потребления, и заменить их на более адресные денежные трансферты малоимущим и социально уязвимым категориям населения.
Экономисты считают, что при условии необходимой политической поддержки будет важно повысить акцизы на топливо и вводить дифференцированные ставки налога в зависимости от социальных и экологических издержек, связанных с использованием топлива.
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"Кроме того, Россия могла бы предпринимать более активные действия в рамках международной повестки в сфере изменения климата, чтобы получить доступ к содействию (в виде технологий, финансовых ресурсов и доступа к рынку) в части диверсификации структуры активов", — считают специалисты Всемирного банка.
По их мнению, Россия также могла бы воспользоваться подобным сотрудничеством, чтобы выводить на глобальный рынок отечественные наукоемкие и экологичные товары и услуги. Отмечается, что недавнее принятие Москвой Парижского соглашения стало обнадеживающим шагом в этом направлении.
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Летом председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. В октябре Минэнерго отмечало, что считает целесообразным исключить из проекта Минэкономразвития о парниковых газах углеродный налог.
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Новости - ЭкологияМинистерство энергетики РФВсемирный банкРоснаноАнатолий ЧубайсРоссияЭкологияЭкономика
Популярные комментарии
И наши либералы введут и опять нищий народ это оплатит, сколько можно терпеть этих антинародных чиновников которые работают на запад и ухудшают жизнь людей России. Сколько в правительстве людей при власти которые учились зарубежом...... вот и ответ на то что за всё это время прорыва нет и не будет.
4 декабря, 15:07
ТТТерапевт Тут
2210007
Ещё чего всемирный банк надумает советовать России? Проводить гей-парады на Красной Площади?
4 декабря, 16:26
rroyi
1630000
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