Эрдоган обсудит с Меркель, Макроном и Джонсоном план Турции по Сирии

АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе четырехсторонней встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном планы Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.

Встреча глав Турции, Германии, Франции и Великобритании пройдет во вторник на полях саммита НАТО в Лондоне

"Этим вечером мы проведем переговоры с Францией, Германией и Великобританией. Оценим последние события, связанные с операцией "Источник мира" в Сирии. Что они сделали в рамках своих полномочий как страны, находящиеся в коалиции? Каким образом они могут оказать поддержку нашему плану? Вот это и обсудим. У них могут быть свои предложения – послушаем их", - сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.