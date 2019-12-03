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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Эрдоган обсудит с Меркель, Макроном и Джонсоном план Турции по Сирии

16:19 03.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе четырехсторонней встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном планы Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.
Встреча глав Турции, Германии, Франции и Великобритании пройдет во вторник на полях саммита НАТО в Лондоне.
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"Этим вечером мы проведем переговоры с Францией, Германией и Великобританией. Оценим последние события, связанные с операцией "Источник мира" в Сирии. Что они сделали в рамках своих полномочий как страны, находящиеся в коалиции? Каким образом они могут оказать поддержку нашему плану? Вот это и обсудим. У них могут быть свои предложения – послушаем их", - сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииСаммит НАТО в ЛондонеЭммануэль МакронБорис ДжонсонАнгела МеркельВеликобританияФранцияГерманияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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