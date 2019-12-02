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РИА Новости

В WWF Россия заявили об экологичности проекта "Сила Сибири"

12:19 02.12.2019
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© Фото : ПАО "Газпром"Строительство газопровода "Сила Сибири"
Строительство газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
Строительство газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект "Сила Сибири" экологичен, его запуск позволит Китаю сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу, заявил РИА Новости в понедельник руководитель программы WWF России "климат и энергетика" Алексей Кокорин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дают старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири". Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.
"Газ - это промежуточное топливо между углем и возобновляемыми источниками энергии. Если это в Китае будет заменять уголь, то это очень хорошо с точки зрения защиты окружающей среды и климата: переход на газ это в 1,5 раза меньше выбросов углекислого газа", - сказал Кокорин.
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
11:23Сказано в эфире
Эксперт о "Силе Сибири": рентабельность будет в любом случаеЛидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут 2 декабря старт открытию газопровода "Сила Сибири". В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил, почему газопровод обязательно будет рентабельным.
Он отметил, что горение метана и горение углерода - разные физические процессы.
"Сжигать уголь с высоким КПД гораздо сложнее и дороже, чем сжигание газа с теми же показателями. Второе - это чистота воздуха, а чистота воздуха для Китая очень важна, так же как и для России", - сказал руководитель программы WWF.
Длина газопровода "Сила Сибири" составила более 2,2 тысячи километров, диаметр газопровода – 1420 миллиметров. Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения "Силы Сибири" составляют от минус 62°С в Республике Саха (Якутия) до минус 41°С на территории Амурской области.
Для минимизации воздействия на окружающую среду маршрут газопровода был проложен преимущественно по участкам редколесья и старых гарей – лесным территориям с деревьями, погибшими от пожара. Также при строительстве использовались быстроразвертываемые самоходные мостовые переходы. В числе их преимуществ – устройство перехода через реку, ручей, овраг без промежуточной опоры, что имеет важное значение для сохранения экосистемы.
Газопровод Сила Сибири
00:00
Газопровод "Сила Сибири"
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Сила Сибири (газопровод)Алексей КокоринВсемирный фонд дикой природыСи ЦзиньпинВладимир ПутинМоскваАмурская областьЯкутияЭкономика
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