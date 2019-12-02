В WWF Россия заявили об экологичности проекта "Сила Сибири"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект " Проект " Сила Сибири " экологичен, его запуск позволит Китаю сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу, заявил РИА Новости в понедельник руководитель программы WWF России "климат и энергетика" Алексей Кокорин.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дают старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири". Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.

"Газ - это промежуточное топливо между углем и возобновляемыми источниками энергии. Если это в Китае будет заменять уголь, то это очень хорошо с точки зрения защиты окружающей среды и климата: переход на газ это в 1,5 раза меньше выбросов углекислого газа", - сказал Кокорин.

Он отметил, что горение метана и горение углерода - разные физические процессы.

"Сжигать уголь с высоким КПД гораздо сложнее и дороже, чем сжигание газа с теми же показателями. Второе - это чистота воздуха, а чистота воздуха для Китая очень важна, так же как и для России", - сказал руководитель программы WWF.

Длина газопровода "Сила Сибири" составила более 2,2 тысячи километров, диаметр газопровода – 1420 миллиметров. Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения "Силы Сибири" составляют от минус 62°С в Республике Саха (Якутия) до минус 41°С на территории Амурской области.