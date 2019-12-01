Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Посольство Посольство России США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Twitter.

Ранее официальный представитель госдепа Морган Ортагус выразила обеспокоенность принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов. В Вашингтоне считают, что это может быть использовано для "подавления независимых голосов".

"Прекратите вмешиваться во внутренние дела России", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что после уголовного преследования американскими властями Марии Бутиной "никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США", а также пользоваться правом на свободу слова.

Совет Федерации ранее одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.