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РИА Новости

Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах

00:19 01.12.2019 (обновлено: 07:00 01.12.2019)
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© Flickr / Kent WangПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон
© Flickr / Kent Wang
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Twitter.
Ранее официальный представитель госдепа Морган Ортагус выразила обеспокоенность принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов. В Вашингтоне считают, что это может быть использовано для "подавления независимых голосов".

"Прекратите вмешиваться во внутренние дела России", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что после уголовного преследования американскими властями Марии Бутиной "никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США", а также пользоваться правом на свободу слова.
Совет Федерации ранее одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.
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Мария БутинаСовет Федерации РФРоссияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Нужно как и они возбуждать уголовные дела и отлавливать по миру!
1 декабря, 00:36
HREN VAM а не арбитраж
73460100
Было бы не плохо.
1 декабря, 01:17
Andrej Kozakov
4910000
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