Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах

Ранее официальный представитель госдепа Морган Ортагус выразила обеспокоенность принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов. В Вашингтоне считают, что это может быть использовано для "подавления независимых голосов".
"Прекратите вмешиваться во внутренние дела России", - говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что после уголовного преследования американскими властями Марии Бутиной "никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США", а также пользоваться правом на свободу слова.
Совет Федерации ранее одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.