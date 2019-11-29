Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

"Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.