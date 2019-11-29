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РИА Новости

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

16:30 29.11.2019 (обновлено: 19:16 29.11.2019)
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© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Такую оценку ситуации в североатлантическом альянсе Макрон дал в интервью журналу The Economist. По его словам, в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют столь резких оценок.
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Помимо этого, Макрон заявлял, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.

"Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, у президента Франции нет опыта борьбы с терроризмом и "именно поэтому "желтые жилеты" оккупировали" страну.
"Какое твое дело, изгонять Турцию из НАТО или нет? Разве ты принимаешь такие решения? Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции", — сказал турецкий лидер.
Он добавил, что безопасность Турции означает безопасность Европы.
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Эммануэль МакронНАТОАнгела МеркельТурцияЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Зачет! Восточным мудрым словом, да по французским булкам... :D :D :D
29 ноября, 17:16
БНБрутал Натурал
776100318
Грубо или нет - вопрос ! Но за прямоту и характер, турецкого султана можно уважать !
29 ноября, 17:05
NPNick Prosto Nick
1151200014
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