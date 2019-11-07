Макрон объяснил, почему "мозг НАТО мертв"

"У вас нет никакой координации по принятию стратегических решений", — отметил он.

Макрон привел в пример ситуацию на Ближнем Востоке. По его мнению, США "поворачиваются к союзникам спиной", выводя подразделения армии с северо-востока Сирии , а Турция в это время проводит несогласованные военные действия

Французский президент выразил мнение, что Европе необходимо "проснуться" и начать наращивать оборонный потенциал, поскольку она находится "на краю пропасти". При этом Макрон усомнился в эффективности пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, согласно которой "нападение на одного члена альянса является нападением на всех его членов".

Ранее президент Франции уже заявлял, что западные страны допустили "грубую ошибку" на Ближнем Востоке. В частности, Макрон раскритиковал решение Вашингтона о выводе войск из Сирии, о котором он и другие члены НАТО узнали из твиттера. Он подчеркнул, что подобные действия ставят под сомнение функционирование Североатлантического альянса.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за диалог с Россией.