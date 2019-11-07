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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон объяснил, почему "мозг НАТО мертв"

15:33 07.11.2019 (обновлено: 20:51 07.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "мозг НАТО" мертв. Такое мнение он выразил в интервью The Economist.
"У вас нет никакой координации по принятию стратегических решений", — отметил он.
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Макрон привел в пример ситуацию на Ближнем Востоке. По его мнению, США "поворачиваются к союзникам спиной", выводя подразделения армии с северо-востока Сирии, а Турция в это время проводит несогласованные военные действия.
Французский президент выразил мнение, что Европе необходимо "проснуться" и начать наращивать оборонный потенциал, поскольку она находится "на краю пропасти". При этом Макрон усомнился в эффективности пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, согласно которой "нападение на одного члена альянса является нападением на всех его членов".
Ранее президент Франции уже заявлял, что западные страны допустили "грубую ошибку" на Ближнем Востоке. В частности, Макрон раскритиковал решение Вашингтона о выводе войск из Сирии, о котором он и другие члены НАТО узнали из твиттера. Он подчеркнул, что подобные действия ставят под сомнение функционирование Североатлантического альянса.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за диалог с Россией.
"Нам нужно быть твердыми в нашем диалоге с Россией. Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно", — заявил он.
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Война в СирииЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОФранцияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСША
Популярные комментарии
если из нато выйдет америка то останутся все остальные и наверное справятся со своей безопастностью, тем более что на них никто не собирается нападать.
7 ноября, 16:32
ddekayt
10520002
А мозг НАТО надо полагать США.
7 ноября, 16:18
ssergey3975
29480001
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