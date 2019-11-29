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РИА Новости

Песков: запуск "Силы Сибири" поспособствует развитию регионов России

14:42 29.11.2019
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© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
Сварка стыка газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Открытие газопровода "Сила Сибири" будет способствовать развитию регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В начале недели Песков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода "Сила Сибири". В разговоре с журналистами в пятницу Песков подтвердил, что ожидается проведение телемоста.
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"Это (запуск проекта) важно для нашей страны, это важно для Китая. Дело в том, что осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствует, является триггером для развития многих регионов. Регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии обогащаются дополнительной инфраструктурой, дополнительными рабочими местами и так далее, и тому подобное. Это очень важный не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями, проект", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.
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Сила Сибири (газопровод)ГазпромСи ЦзиньпинДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
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