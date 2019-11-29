Песков: запуск "Силы Сибири" поспособствует развитию регионов России

"Это (запуск проекта) важно для нашей страны, это важно для Китая. Дело в том, что осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствует, является триггером для развития многих регионов. Регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии обогащаются дополнительной инфраструктурой, дополнительными рабочими местами и так далее, и тому подобное. Это очень важный не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями, проект", - сказал пресс-секретарь президента РФ.